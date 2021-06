Starfield : Bethesda s’excuse de l’exclusivité Xbox et PC

Starfield, le prochain RPG spatial de Bethesda, a été présenté à l’occasion de l’E3 2021. Ce qui devrait être une excellente nouvelle pour les joueurs est une déception pour d’autres. Starfield sera une exclusivité Xbox et PC, et Bethesda s’en excuse.

L’E3 2021 ne nous a pas permis de découvrir le tant attendu The Elder Scrolls VI qui est officialisé depuis 2018, mais le salon du jeu vidéo a levé le voile sur un jeu qui s’annonce tout aussi grandiose. Il s’agit de Starfield qui est le premier nouvel univers de Bethesda en 25 ans, rien que cela.

Starfield – Crédit : Bethesda

Contrairement au cultissime Skyrim qui est un RPG fantasy, Starfield est un RPG spatial. Le producteur exécutif de Bethesda Game Studios a lui-même qualifié Starfield de « Skyrim dans l’espace ». D’ailleurs, n’hésitez pas à retrouver notre article qui détaille tout ce que l’on sait sur le prochain RPG de Bethesda à ce jour.

Starfield finira-t-il par sortir sur PS5 ? Bethesda n’a encore rien annoncé

Vous l’aurez compris, Starfield est très prometteur, à l’exception d’un détail près. Le jeu de Bethesda ne sortira pas sur PS5 le 11 novembre 2022. Le studio a effectivement confirmé que Starfield sera une exclusivité Xbox et PC. Bien entendu, les joueurs PlayStation ont été déçus et mécontents d’apprendre cette nouvelle.

Le responsable marketing de Bethesda, Pete Hines, s’est exprimé à ce sujet au cours d’une interview avec GameSpot. Il a déclaré que : « si vous êtes un grand fan de ce que nous créons et qu’un jeu que nous créons n’est plus disponible sur votre plateforme, je comprends parfaitement si vous êtes mécontent ou énervé. Je comprends, ce sont tous de vrais sentiments et frustrations ». Bethesda reconnaît donc la déception des joueurs PS5 qui vont devoir investir dans une Xbox ou un PC ou tout simplement faire l’impasse sur Starfield.

Pete Hines s’est ensuite excusé. Il a dit : « désolé, tout ce que je peux vraiment dire, c’est ‘Je m’excuse’, car je suis certain que c’est frustrant pour les gens, mais je ne peux pas faire grand-chose à ce sujet ». Quoi qu’il en soit, les excuses de Bethesda ne suffiront pas à apaiser les joueurs. Nous ne pouvons pas savoir si Starfield arrivera sur PS5 après sa sortie Xbox et PC. En tout cas, Bethesda n’a encore rien annoncé.

Source : Ubergizmo