GTA 6 : cette théorie populaire des fans sur Jason tombe officiellement à l’eau

© Rockstar

Dans GTA 6, les joueurs pourront incarner le personnage de Lucia, particulièrement mis en avant de le trailer diffusé par Rockstar en décembre 2023. Son acolyte se nommerait Jason, même si le studio n’a jamais confirmé officiellement qu’il s’appelait ainsi.

Même si Jason se faisait particulièrement discret dans la première bande-annonce de GTA 6, cela n’a pas empêché de nombreux fans de se lancer dans une théorie concernant celui qui serait le petit ami de Lucia. Malheureusement pour eux, elle vient déjà de tomber à l’eau.

Troy Baker confirme qu’il ne joue pas Jason dans GTA 6

« On dirait bien que c’est Troy Baker qui interprète Jason. Peut-être que ce n’est pas le cas parce que Rockstar a l’habitude de faire appel à des acteurs inconnus, mais si ce n’est pas lui, alors il fait une très bonne imitation ». Voilà ce qu’écrivait un utilisateur de Reddit après la diffusion du premier trailer de GTA 6 en décembre dernier.

À lire > GTA 6 : un moyen de transport totalement inédit repéré dans le trailer du jeu ?

Une théorie soutenue par de nombreuses personnes en ligne… que Troy Baker vient tout juste de démentir. Lors d’une interview avec The Movie Dweeb, l’acteur connu notamment pour ses interprétations de Joel dans The Last of Us et de Higgs dans Death Stranding dévoile qu’il ne prête pas sa voix à Jason.

« Il dit un seul mot ! Il dit “confiance”. C’est une grande leçon. C’est une question de perception. Les gens pensent et supposent automatiquement. Je veux que ce type, qui qu’il soit, soit crédité pour son travail parce que je suis sûr qu’il sera excellent », lance Troy Baker, visiblement surpris par cette théorie.

Il apprécie que les fans l’associent au projet, mais glisse tout de même qu’il préfère quand sa présence dans une œuvre surprend même ceux qui reconnaissent habituellement sa voix facilement. Rappelons que pendant longtemps, une rumeur indiquait que Bryan Zampella incarnait Jason, étayée par les allusions de l’acteur au jeu. Finalement, cela semble très improbable.

Même si cette théorie sur Jason ne tient plus, une partie des joueurs pense toujours que l’homme est un ancien policier qui pourrait cacher sa véritable identité à Lucia. Sur ce point, il faudra certainement attendre la sortie de GTA 6, prévu en 2025, pour en savoir plus.