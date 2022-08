Steam Deck : la console portable aura plusieurs successeurs, confirme Valve

Le Steam Deck n’est pas encore disponible dans le monde entier, mais on commence déjà à parler de ses successeurs. Valve vient effectivement de confirmer ce que les joueurs pensaient déjà. Le Steam Deck ne sera pas une console portable isolée, mais le premier-né d’une grande famille de consoles. Selon Valve, le Steam Deck et SteamOS sont « une gamme de produits multigénérationnelle ».

Le Steam Deck – Crédit : Petar Vukobrat / Unsplash

En amont du lancement du Steam Deck à Taïwan, en Corée du Sud et au Japon, Valve a publié un livret numérique d’environ 50 pages. Celui-ci est dédié au Steam Deck, à Steam et à Valve. Il comprend notamment « des tas de jolies images de Steam Deck et de ses prototypes, de jeux compatibles et bien plus ».

Le Steam Deck est « le premier d’une nouvelle catégorie »

Valve a donc confirmé qu’il y aura un Steam Deck 2, mais pas seulement. La société promet de continuer la prise en charge du Steam Deck et de SteamOS. Elle a confirmé qu’il y aura « de futures versions du produit ». En plus des améliorations régulièrement apportées au Steam Deck comme le correctif du ventilateur trop bruyant, Valve prévoit d’améliorer sa console portable avec chaque nouveau modèle.

À la fin du livret numérique, Valve a écrit noir sur blanc que le « Steam Deck représente le premier d’une nouvelle catégorie de PC de jeu portables Steam. À l’avenir, Valve assurera le suivi de ce produit avec des améliorations et des itérations au matériel et logiciel, apportant de nouvelles versions du Steam Deck sur le marché ». Vous pouvez d’ailleurs consulter ce livret en anglais ici. En plus de la console portable, il mentionne également les origines de Valve et « une vue d’ensemble de Steam, de ses raisons d’être à ses débuts à sa position actuelle ».

Le prochain Steam Deck ne va probablement pas être annoncé de sitôt, mais ce livret numérique est déjà une très bonne nouvelle. En attendant, les premières commandes du Steam Deck à Taïwan, en Corée du Sud et au Japon seront expédiées plus tard cette année.

Source : ComicBook