Steam Deck : Valve a discrètement réduit les performances du SSD sur certaines consoles

Alors que les livraisons du Steam Deck continuent dans le monde entier, plusieurs utilisateurs ont été déçus à l’ouverture de leur console portable. En effet, certains modèles du Steam Deck ne sont pas expédiés avec le même SSD qu’avant. Valve a discrètement réduit les performances du SSD sans vraiment se justifier. Au lieu du SSD NVMe en PCIe Gen 3 x4, certains Steam Deck sont équipés d’un SSD NVMe en PCIe Gen 3 2x.

Steam Deck – Crédit : Valve

Cette rétrograde s’applique aux modèles avec 256 Go et 512 Go de stockage interne, mais pas systématiquement à tous. Pour le moment, il n’y a aucun moyen de savoir si vous allez recevoir un Steam Deck avec le SSD plus performant ou le plus lent après avoir commandé la console de Valve sur laquelle vous pouvez installer Windows 10.

Valve assure que le nouveau SSD du Steam Deck n’a « aucun impact sur les performances de jeu »

Au mois de mai, Valve a déployé SteamOS 3.2 qui a amélioré le ventilateur trop bruyant et apporté d’autres correctifs. Apparemment, le studio américain aurait aussi mené plusieurs tests sur le Steam Deck à cette période. Il aurait ainsi décidé de changer le SSD de certains Steam Deck.

La différence entre les deux SSD se ressent au niveau du débit. Un SSD NVMe exploitant 2 lignes peut atteindre seulement 2 Go/s tandis qu’un SSD NVMe utilisant 4 lignes peut monter jusqu’à environ 4 Go/s. Théoriquement, les Steam Deck livrés avec le nouveau SSD perdent donc 50 % de débit. Néanmoins, cette différence ne se remarquera probablement pas en jeu. Des joueurs ne se sont peut-être même pas rendu compte du changement sans avoir vérifié les caractéristiques techniques de leur machine.

Enfin, il semblerait que le nouveau SSD moins performant concerne uniquement les Steam Deck vendus aux États-Unis. La page US des caractéristiques du Steam Deck a été mise à jour avec les détails du nouveau SSD et une précision : « certains modèles de 256 Go et 512 Go sont livrés avec un SSD PCIe Gen 3 x2. Lors de nos tests, nous n’avons constaté aucun impact sur les performances de jeu entre x2 et x4 ». Valve peut ainsi réduire les coûts de production du Steam Deck sans impacter les performances. En France, la page du Steam Deck ne reflète pas ces changements comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessous.

La page FR des caractéristiques techniques du Steam Deck – Crédit : Valve

Source : PC Gamer