Steam Deck : 30 % des 100 jeux les plus joués ne sont pas encore certifiés compatibles

Le Steam Deck a fêté son premier anniversaire, et les joueurs ont déjà leurs petits jeux favoris. Mais figurez-vous qu’un tiers des jeux les plus joués sur la console ne sont pas 100 % compatibles (du moins, approuvés vérifiés par Valve), prouvant que l’envie de jouer prime sur les restrictions techniques.

Plus d’un an après son lancement, le Steam Deck s’impose comme une véritable alternative pour jouer aux jeux PC en déplacement. Pour célébrer cet anniversaire, Valve a dévoilé le classement des 100 jeux les plus joués sur la machine, et surprise : près de 30 % d’entre eux n’ont pas reçu la mention « Vérifié », qui promet une parfaite compatibilité.

Steam Deck : sur 100 jeux les plus joués, 30 % ne sont pas officiellement compatibles avec la console

Comme vous le savez, Steam propose plusieurs badges pour savoir si un jeu est compatible avec son Steam Deck. Alors que l’on pourrait s’attendre à une domination des jeux estampillés « Steam Deck vérifié », la réalité est tout autre. La soif de jeux des utilisateurs semble dépasser les limitations techniques, et les joueurs n’hésitent pas à s’aventurer sur des terrains moins sûrs.

Preuve de cette adaptabilité, des titres comme Palworld, Starfield, non-optimisés pour la console, ou encore Deep Rock Galactic: Survivor, se sont frayés une place dans le top 50. Faut-il y voir une remise en cause du programme de certification de Valve ? Pas nécessairement. La plupart de ces jeux fonctionnent parfaitement sur le Steam Deck, même si quelques ajustements manuels peuvent être nécessaires.

Ce que ce classement révèle avant tout, c’est l’enthousiasme des joueurs pour le Steam Deck et leur soif de découverte. La plateforme s’affirme comme un véritable succès, capable de faire tourner des jeux de tous genres, y compris ceux qui n’ont pas été conçus pour elle. Vous pouvez toutefois vérifier si un jeu est compatible en quelques secondes.

Sans plus attendre, voici les 100 jeux les plus joués sur le Steam Deck, de mars 2023 à mars 2024 :