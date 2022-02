Steam Deck : vos jeux sont-ils compatibles ? Testez par vous-même

Steam Deck © Valve

Valve teste, depuis plusieurs mois, la compatibilité des jeux Steam avec son Steam Deck. La société appose ensuite un label à côté du jeu, compatible, jouable, non pris en charge, ou indéterminé. Mais elle vient également de diffuser une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de vous connecter à votre propre compte Steam et de vérifier combien de jeux de votre bibliothèque fonctionneront sur le Steam Deck. Nous avons fait l’essai et pour l’instant, ce n’est pas bien reluisant.

Steam Deck : 90 % de nos jeux encore non testés, quelques gros jeux incompatibles, testez les vôtres avec cet outil

Valve vient donc de mettre en ligne une page Web dédiée pour vérifier si vos jeux sont compatibles avec le Steam Deck. Les utilisateurs doivent tout simplement se connecter avec leur compte Steam afin de voir leurs jeux triés en quatre catégories distinctes. Ces différents statuts incluent :

Jeux de votre bibliothèque compatibles avec Steam Deck.

Jeux de votre bibliothèque jouables sur Steam Deck.

Jeux de votre bibliothèque non pris en charge sur Steam Deck.

Jeux de votre bibliothèque non vérifiés.

Nos confrères de Kotaku se sont amusés à comparer leur bibliothèque vis-à-vis des recommandations officielles de Steam. Sur 810 jeux, seulement 59 étaient 100 % compatibles, 66 étaient jouables, 23 étaient non pris en charge, et 623 n’étaient tout simplement pas encore vérifiés par Valve, soit 77 % de la bibliothèque environ.

Curieux, nous sommes allés essayer avec notre propre bibliothèque Steam. On s’est aperçus que beaucoup de jeux indépendants étaient déjà 100 % compatibles, à l’instar de Stardew Valley ou de Inside, ce qui semble logique.

Nos jeux 100 % compatibles © Steam

Sans trop d’étonnement, les jeux Bethesda, comme, Skyrim ou Fallout 4 sont jouables, mais pas 100 % compatibles (faudra-t-il encore compter sur les mods pour les jeux Bethesda ?). Dragon Ball FighterZ, mais aussi tous nos jeux en VR, sont tombés dans la rubrique des jeux non pris en charge, ce qui est tout à fait normal là aussi. En revanche, du côté de Kotaku, pas mal de jeux sont estampillés incompatibles avec le Steam Deck, comme Fall Guys, Gears 5, Persona 5, les jeux Halo, Surviving Mars, les jeux Ubisoft dont Watch Dogs et Rainbow Six Siege, etc.

Enfin et comme pour nos confrères, sur les 84 jeux au total de notre bibliothèque, 74 n’étaient pas encore vérifiés par Valve, soit près de 90 % de notre bibliothèque. Ce qui n’est pas anormal là encore, puisque la console n’est même pas encore sortie.

Les jeux jouables, non pris en charge, et non vérifiés © Steam

Il faudra donc se montre encore un peu patient avant que Steam porte tous ses jeux sur sa console portable, le Steam Deck étant livré à partir de fin février. Retrouvez tous les jeux testés par Valve ici. Et pour tester votre propre bibliothèque, rendez-vous sur Steam Verified.