Steam Deck : vous ne pourrez pas jouer à des jeux comme Apex Legends ou PUBG

Joystick droit sur Steam Deck – Crédit : Steam / Valve

Alors que personne ne s’y attendait, Valve a présenté sa console, le Steam Deck. Et la comparaison avec la Switch de Nintendo est inévitable puisqu’il s’agit d’une machine reprenant sa philosophie, pensée pour être nomade. Mais là où le Steam Deck se démarque, c’est grâce à sa puissance et un large catalogue. Beaucoup de jeux PC seront donc compatibles avec la bécane. Malheureusement, il semble que la compatibilité du Steam Deck soit plus limitée que prévu puisque certains titres seront manquants.

Linux pose problème au Steam Deck

Comme le rapporte PC Gamer, plusieurs jeux majeurs ne seront pas compatibles avec le Steam Deck. On parle notamment de PUBG, Destiny 2, Apex Legends ou encore Rainbow Six Siege. Mais alors pourquoi ces derniers ne peuvent pas profiter de la nouvelle console nomade ? C’est à cause de Linux, célèbre système d’exploitation. Valve a développé une solution appelée Proton mais loin d’être optimale.

Proton est une fonction permettant à des jeux conçus pour Window fonctionnent avec Linux. Mais le problème se pose pour les titres en ligne comme ceux cités précédemment. Lorsque le mode en ligne est activé, le logiciel anti-triche empêche le lancement du jeu. Fort heureusement, Valve est conscient de ce gros pépin.

Valve est en train d’améliorer Proton

Crédit : Steam / Valve

Valve confirme que pour Steam Deck, « nous améliorons considérablement la compatibilité de Proton avec les jeux et la prise en charge des solutions anti-triche en travaillant directement avec les fournisseurs ». On imagine mal l’entreprise lancer une console dépourvue de jeux en ligne majeurs comme Apex Legends ou PUBG.

Le Steam Deck est une console ambitieuse et un énorme projet pour Valve. Il s’agit là d’un PC nomade dont la forme rappelle fortement la Switch de Nintendo. Mais la machine permet surtout de lancer (la plupart) des jeux du catalogue Steam. Le Steam Deck propose un écran de 7 pouces entièrement tactile et une fiche technique ultra solide pour un prix démarrant à 479 euros. Le tarif varie en fonction de la puissance et du stockage.

Le Steam Deck est prévu pour être commercialisé en décembre 2021.

Source : CBR