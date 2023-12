Steam lance une option pour cacher les jeux que vous achetez

Steam

Alors qu’un nouveau jeu d’horreur gratuit est disponible, Steam propose une nouvelle version bêta de son panier d’achat, qui permet aux utilisateurs de rendre leurs jeux privés, d’offrir des cadeaux plus facilement et de synchroniser leur panier sur tous leurs appareils. Une option pour les joueurs qui veulent plus d’intimité sur leurs achats.

Cachez ce jeu que je ne saurais voir

La nouvelle fonctionnalité la plus notable de cette mise à jour bêta donc est l’option d’achat privé, qui permet de marquer les jeux comme privés avant même de les ajouter à sa bibliothèque. Ainsi, les jeux privés n’apparaîtront pas dans les profils d’utilisateur, ni dans le statut en jeu, ni dans le flux d’activité des amis.

Cette option s’applique également aux jeux déjà achetés, qui peuvent être marqués comme privés à partir du panier, de la liste des jeux ou des paramètres du jeu.

Une fonctionnalité de cadeaux en ligne pour offrir des jeux plus rapidement et un panier partagé entre tous les appareils

La mise à jour bêta simplifie également le processus d’achat de cadeaux pour les amis. Au lieu de créer un nouveau panier et de passer par le processus d’achat pour chaque compte Steam, il est possible d’offrir plusieurs cadeaux en une seule action. La messagerie cadeau a également été modifiée pour accélérer le processus de paiement.

Enfin, les utilisateurs bêta constateront que leur panier Steam est maintenant partagé entre tous leurs appareils auxquels ils se sont connectés. Cela signifie qu’ils peuvent ajouter des jeux à leur panier depuis leur smartphone, leur tablette ou leur ordinateur, et les retrouver sur n’importe quel appareil. Il était temps.

Pour essayer ces nouveautés, rendez-vous depuis l’onglet « Compte », sous « Programmes de test bêta », cliquez sur le bouton « MODIFIER… ». Sélectionnez le programme de test bêta « Steam BetaUpdate » dans le menu déroulant et cliquez sur « OK ».