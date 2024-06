Steam Deck : voici les 100 jeux les plus populaires en 2024 (avec de très grosses promotions)

En 2024, les joueurs sur Steam Deck ont du choix, beaucoup de choix. Valve a récemment dévoilé le classement des 100 jeux les plus joués sur sa console portable. On retrouve un mélange de titres AAA récents, d’indés à succès et de classiques intemporels.

Top 100 des jeux qui cartonnent sur Steam Deck en 2024

En tête du classement, on retrouve bien évidemment Elden Ring, le RPG d’action en monde ouvert de FromSoftware qui cartonne toujours autant. Surtout avec Shadow of the Erdtree, l’extension tout juste sortie. Juste derrière, on a Stardew Valley, le simulateur de ferme relaxant qui ne se démode pas et que j’affectionne tout particulièrement. Vient ensuite Balatrο, un jeu d’aventure rogue-like qui fait son entrée fracassante dans le top 3.

Parmi les autres gros titres, on retrouve Baldur’s Gate 3, Hades II, enfin disponible en accès anticipé, Diablo 4, puis Fallout 4, Grand Theft Auto V, Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 ReMIX. Tous d’excellents titres à faire et à refaire. Côté indés, on note la présence de trois excellents jeux que je recommande chaudement, dont Vampire Survivors, The Binding of Isaac: Rebirth et Slay the Spire. Viennent ensuite Risk of Rain 2, Cult of the Lamb et bien d’autres.

Quelques surprises sont également présentes, comme Death Must Die qui débarque dans le classement cette semaine, ou encore Teardown et Blasphemous qui profitent de promotions alléchantes. On retrouve enfin des free-to-play populaires comme Warframe, Dota 2, Counter-Strike 2, Apex Legends, Yu-Gi-Oh!Master Duel et Palia.

Voici le top 100 des jeux les plus populaires sur Steam Deck avec les promotions appliquées en ce moment :