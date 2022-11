Steam passe en version Beta sur les Chromebooks

Depuis le mois de mars dernier, on savait déjà que Google était en train de mettre au point la version ChromeOS de Steam. Aujourd’hui, à l’occasion d’un nouveau post sur le forum de l’éditeur, on apprend qu’un nouveau pas a été franchi puisque la plateforme de distribution de jeux en ligne vient de passer au stade Beta.

Si tout n’est pas encore tout rose avec cette nouvelle avancée (les moniteurs ou unités de stockage externe ne sont toujours pas supportées), Google publie toutefois une liste d’une vingtaine de PC portables récents, commercialisés par Acer, Asus, HP ou encore Lenovo.

Ainsi, à partir de la version 108.05359.24. de ChromeOS, il est désormais possible de basculer dans le mode Beta du système d’exploitation de Google et d’installer Steam.

Si, en début d’année, la configuration conseillée comprenant un processeur Intel Core i5 de 11ème génération, avec puce graphique Intel Iris Xe intégrée, Google annonce désormais qu’il est possible de faire fonctionner Steam et les jeux avec – au minimum – une puce Intel Core i3 ou AMD Ryzen 3, avec 8 Go de mémoire. Toutefois, on note que les configurations validées par Google sont récentes et intègrent une puce Intel de 12ème génération. Bien sur, il sera préférable d’avoir 16 Go de mémoire afin de bénéficier des meilleures performances (Google indique même que certains jeux pourraient d’ailleurs ne pas fonctionner du tout avec seulement 8 Go de mémoire !).

Une fois la version Beta de Steam installée, une centaine de jeux est accessible, directement ou par l’intermédiaire de la fonction Steam Play, qu’il suffit d’activer dans les options de l’application (mais, dans ce cas, Google prévient que les applications anti triche, comme Easy Anti-Cheat ou BattlEye, ne fonctionnent pas encore). Ces jeux ont fait l’objet de tests de la part de Google et devraient donc fonctionner sans trop de bugs.

Mais, bien sur, il ne s’agit que d’une version Beta de Steam et certains problèmes sont encore connus. La liste des configurations et des jeux compatibles avec Steam Beta peut être consultée sur cette page.