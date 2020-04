Steam vous offre 5 jeux PC gratuits jusqu’au 6 avril

Crédit : Steam

Depuis que Covid-19 se propage dans le monde et que de plus en plus de pays, y compris la France, ont mis en place des mesures de confinement, les entreprises proposent régulièrement du contenu digital gratuit. Outre la chaîne HBO qui donne accès à 500 heures de films et séries, Amazon et Apple qui offrent des livres et audiobooks, Steam propose également des jeux gratuits. En plus, la plateforme de Valve connaît un trafic important depuis le début du confinement. Elle a même battu son record avec 20 millions d’utilisateurs connectés en simultané le 15 mars dernier. Il y en aujourd’hui 21 642 034 à l’heure où cet article est écrit.

Voici tous les jeux PC gratuits qui vous sont offerts durant le confinement

Cinq petits jeux à essayer pendant le confinement

Aujourd’hui, et jusqu’au 6 avril, Steam vous propose donc de récupérer gratuitement 5 jeux. Bien que ce ne soit pas des gros titres AAA, ces cinq petits jeux peuvent néanmoins se révéler divertissants. Vous n’avez d’ailleurs probablement jamais entendu parler de ces titres avant qu’ils soient offerts gratuitement. Les jeux sont donc Escape from Tethys, Khan vs. Kahn, Keyboard Killer, Welcome Back to 2007 2 et Caelus Trident. Ces noms ne vous disent rien ? C’est normal. Encore une fois, ce ne sont pas des jeux populaires mais ils peuvent malgré tout vous divertir pendant le confinement.

Escape from Tethys est un Metroidvania difficile vous mettant dans la peau d’un scientifique pourchassé par un droïde sur une planète lointaine. 74% des évaluations des joueurs sont positives. On change complètement de genre avec Khan vs. Kahn qui est quant à lui un petit jeu de stratégie au tour par tour. Son point fort ? Vous pouvez affronter un de vos amis Steam en ligne ou même partager l’écran pour jouer en local avec un proche.

Steam modifie ses règles de téléchargement des mises à jour durant le confinement

Il y en a pour tous les goûts (ou pas)

Ensuite, Keyboard Killer est, comme son nom l’indique, un jeu où il faut taper sur les touches de son clavier très rapidement (en espérant ne pas le casser) afin de détruire les météorites et sauver votre vaisseau spatial et votre ami dragon. Oui, le scénario est étrange et le jeu n’a d’ailleurs pas autant plu que les deux précédents avec seulement 62% d’évaluations positives. Welcome Back to 2007 2 est un jeu de plateforme de 2007 sorti en 2018, probablement destiné aux nostalgiques. Enfin, Caelus Trident est un jeu oldschool de shoot ’em up. C’est aussi le moins bien noté de cette liste avec 54% d’évaluations positives.

Même si ces jeux ne révolutionnent pas leur genre, ils ont le mérite d’être gratuits donc ça ne vous coûte rien de les essayer. Ils peuvent être récupérés gratuitement sur Steam jusqu’au 6 avril.

Source : Comicbook