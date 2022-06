Stranger Things 4 : le récap du volume 1 avant le grand final

Crédit : Netflix

Stranger Things 4 se divise en deux parties. Après la diffusion du premier volume en juin, le second arrive le 1er juillet, toujours sur Netflix. Le producteur exécutif de la série, Shawn Levy, a expliqué les raisons de cet écart. Mais que nenni, les fans patientent avec plaisir en échangeant à propos de leurs impressions. D’autant plus que les frères Duffer sont formels : la saison 5 de Stranger Things clôture cette aventure débutée en 2016. En attendant de découvrir le final de Stranger Things 4, voici notre résumé de cette mi-saison exceptionnelle pour la communauté.

Une saison hommage au film Les Griffes de la Nuit

Le grand méchant de la saison 4 de Stranger Things rappelle énormément Freddy Krueger. Un hommage appuyé au film de Wes Craven, Les Griffes de la Nuit. Car dans ces épisodes, notre joyeuse bande menée par Onze affronte Vecna, une créature venue du Monde à l’Envers. Le monstre assassine ses victimes en établissant un contact psychique. Lors d’une scène brutale, Vecna tue notamment Chrissy. Max arrive à réchapper au boogeyman grâce à sa musique, un morceau de Kate Bush. Le groupe trouve un portail pour découvrir où réside Vecna… Mais surtout la vérité sur son existence à travers des flashback. Au commencement, la créature était humaine et atterrit même dans le programme du docteur Brenner.

Henry de son vrai nom, cet ancien soldat a tué ses proches sauf son père. Lors d’un affrontement avec Onze, on apprend que l’homme est le numéro 1, qu’il possède des pouvoirs mais surtout qu’il est le fils de Victor Creel, l’assistant de « Papa ». Il a tué tous les enfants. C’est en l’éliminant que la jeune fille ouvre une brèche dans le Monde à l’Envers et le transforme en Vecna.

Une mauvaise nouvelle : Vecna possède Nancy !

Onze à la recherche de ses pouvoirs

Joyce, Jonathan, Will et Onze vivent désormais en Californie, loin du grabuge à Hawkins. Rien ne va plus et la jeune femme croise le chemin de « Papa ». Il lui propose de retrouver ses pouvoirs pour combattre Vecna dont les victimes se multiplient. Avec ses souvenirs, Onze se remémore sa vie passée au laboratoire avec ses pires traumatismes au programme.

Elle frôle plusieurs fois la mort lors de ces expériences pour retrouver ses capacités et sauver Hawkins à nouveau.

Petit tour en Russie avec Jim Hopper

Sans surprise, Jim Hopper se trouve dans une prison russe pas très sympathique avec torture au programme parce que pourquoi pas ? L’homme, qui mange du beurre de cacahuète de contrebande, soudoie Enzo pour l’aider à envoyer un colis à Joyce qui comprend le message puis part le sauver.

Le duo se retrouve face à un Demogorgon du Monde à l’Envers. Joyce et Murray sauvent la mise in extremis aux deux hommes. Bref, cet arc touche à sa fin avec brio. Et un moment de retrouvailles émouvantes entre Jim Hopper et Joyce.

Qu’attendre des deux derniers épisodes de la saison 4 ?

Netflix prépare la seconde partie de la saison 4 pour le 1er juillet. Un teaser, disponible ci-dessus, dévoile les premières images de ce final attendu. Sur Twitter, le compte officiel français du site de streaming partage les titres et la durée de ces épisodes. Papa et L’infiltration durent respectivement 1h25 et 2h19.

Les fans se posent désormais plusieurs questions. Onze a-t-elle récupéré ses pouvoirs ? Va-t-elle éliminer Vecna pour que la créature ne soit qu’un sale souvenir ? Nancy peut-elle survivre, comme Max, à l’attaque de la créature ? Rendez-vous au début du mois de juillet.