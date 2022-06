Stranger Things 4 : les frères Duffer vont modifier un ancien épisode comme dans Star Wars

Comme George Lucas, une petite retouche numérique ! – Crédit : Netflix

George Lucas aime reprendre Star Wars pour intégrer les technologies actuelles. La trilogie originale n’a plus le même visage aujourd’hui avec, le plus célèbre exemple, l’incrustation de Hayden Christensen dans le prologue de l’Episode VI. De quoi entretenir une continuité entre les œuvres. Et lors d’une interview pour Variety, les frères Duffer, créateur de Stranger Things, ont partagé une posture similaire. Le duo souhaite modifier un élément précis de leur série alors que la suite de la saison 4 arrive le 1er juillet avec un trailer effrayant.

Les frères Duffers souhaitent modifier la date d’anniversaire de Will Byers

Les frères Duffer déclarent à Variety qu’ils souhaitent “George Lucas” la saison 4 de Stranger Things. Et le duo a eu un exemple précis en tête pour leur série Netflix, celle du traitement de Will Byers. Plus précisément la date de son anniversaire, le 22 mars, oubliée par tous les personnages dans Stranger Things 4. C’est dans la saison 2 que Joyce Byers, sa mère, nous apprend quand a lieu cet événement.

Face au tollé, les frères Duffer s’inspirent de George Lucas en déclarant qu’ils allaient modifier la date d’anniversaire de Will Byers en retouchant la saison 2. Exit le 22 mars pour l’anniversaire de l’adolescent, place au 22 mai ! De quoi combler cette incohérence.

Si Netflix opte pour « mai« , c’est sans doute que sa prononciation se rapproche de “mars”. Et si les frères Duffer synchronisaient la voix et les lèvres de Winona Ryder avec la technologie de synchronisation labiale développée pour la prélogie ?

Les fans seront-ils heureux de ce changement ?

Des débats houleux à venir ? – Crédit : Netflix

Mais les frères Duffer n’en sont pas à leur coup d’essai. Lorsque Will Byers récite un numéro de téléphone dans un épisode d’une précédente saison, le dialogue a été corrigé mais la faute est restée dans les sous-titres. Autrefois, les créateurs ne semblaient pas prêts à faire des modifications numériques. Ce qui ne semble plus être le cas aujourd’hui.

Comme toujours, on imagine que ces modifications risquent de créer des débats houleux dans la communauté, comme pour Star Wars. Netflix ne risque-t-il pas de changer tout le récit en touchant à l’un de ses éléments ? Et si l’oubli de l’anniversaire de Will Byers devait être assumé ? Affaire à suivre.

