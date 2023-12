Stranger Things : les frères Duffer rassurent les fans sur la fin de la série

© Netflix

Stranger Things va bientôt avoir droit à une saison 5. La série qui aura participé à propulser Netflix comme plateforme de streaming incontournable va enfin se clore, après un retard important causé par la grève des scénaristes à Hollywood. Signe de l’attente des fans, certains commencent à élaborer des théories plus ou moins fumeuses sur la fin de la série.

Donjons et Dragons, qui avait droit à une adaptation au cinéma en début d’année, tient une place prépondérante dans Stranger Things. La série fait la part belle aux références pop culture des années 80, décennie durant laquelle certains passe-temps geek comme le jeu vidéo ou de rôle prennent leur envol.

Certains imaginent ainsi que tous les évènements montrés dans la série ne serait en réalité que le produit de l’imagination des enfants durant une partie de jeu de rôle. Hawkins, la petite ville de l’Indiana où se déroule Stranger Things, n’aurait pas vraiment de portails vers le Monde à l’envers.

Stranger Things n’est pas une partie de Donjons & Dragons

Dans une interview avec Metro, les créateurs Matt et Ross Duffer démentent la théorie. Ce serait l’équivalent de “Tout ceci n’était qu’un rêve“, estime Ross Duffer : une fin facile et sans imagination. “Non, je vous assure que ce n’est pas ainsi que nous allons terminer la série. Nous savons où nous allons depuis un certain temps. Et nous nous sentons à l’aise avec cela ; espérons que cela satisfera tout le monde.” Ouf.

Les frères Duffer apportaient cette réponse sans équivoque à Londres, où ils assistaient la première de la pièce de théâtre The First Shadow, un préquelle de Stranger Things. La pièce se déroule en 1959 et suit le jeune Henry Creel, qui deviendra Vecna dans la série Netflix. Pour de nombreux fans, des indices de la saison 5 de Stranger Things sont cachés dans la pièce et c’est la ruée sur les places.

Prévue initialement pour 2023, la saison 5 de Stranger Things n’arrivera pas en 2024. Les scénaristes la décrive ainsi : “c’est comme si la saison 1 et la saison 4 avaient eu un bébé qui avait reçu une injection de stéroïdes“.