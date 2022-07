Stranger Things : cet autre personnage majeur devait mourir dans la saison 4

Saison 4 de Stranger Things © Capture Netflix

ATTENTION : cet article contient des spoilers majeurs pour Stranger Things.

La saison 4 de Stranger Things s’est enfin terminée, en pulvérisant tous les records d’audience. Si tous les héros de la série ont survécu à la fin de la quatrième saison, le nouveau favori des fans, Eddie Munson, est décédé dans le Monde à l’envers en essayant de gagner plus de temps pour que Steve, Nancy et Robin éliminent Vecna. Mais un autre personnage devait initialement mourir, selon les frères Duffer.

Dimitri, alias Enzo, n’aurait pas non plus dû survivre

En plus d’Eddie, un autre personnage est parti à la fin de la série : Bully Jason, qui n’aura pas non plus survécu du Monde à l’envers. Les cocréateurs de la série ont indiqué que Dimitri, alias Enzo, aurait dû lui aussi mourir à la fin de la série, alors qu’il tentait de s’échapper de la prison en Russie.

« Nous avions une version où Dimitri, alias Enzo, ne survivait pas » a déclaré Matt Duffer à Collider dans une récente interview. « Finalement, nous avons préféré qu’il s’en sorte. Vis-à-vis de ce que la série est aujourd’hui, c’était l’idée la plus diamétralement opposée que nous avions en stock » a-t-il dit.

Ross Duffer a ensuite expliqué leur processus d’écriture lorsqu’il s’agit de mettre en place le dernier épisode d’une saison télévisée. « Dès le début de l’écriture d’une saison […] nous savons exactement où nous allons. Nous n’avons presque jamais changé nos plans, nous nous y sommes toujours tenus » a-t-il dit.

Vers un retour d’Eddie Munson ?

S’adressant à E Online à propos d’un retour potentiel pour la saison 5 de Stranger Things, Munson a déclaré que qu’il serait largement partant. « Ce serait amusant, n’est-ce pas ? Je suis très partant. Mais oui, on verra bien. Ce serait bien d’effacer son nom… Je ne sais pas comment nous allons faire ça. Mais c’est injuste, non ? Il a payé le sacrifice ultime pour une ville qui pensait qu’il n’était qu’un monstre, sauf qu’il ne l’était pas ».

Sur TikTok, cette utilisatrice soulève même une nouvelle théorie : Eddie Munson pourrait bien avoir survécu, si l’on se penche quelques secondes sur le lore de Donjons & Dragons.

Rassurez-vous : lorsque Stranger Things reviendra sur Netflix pour sa dernière saison (qui n’arrivera pas tout de suite et qui sera aussi beaucoup plus courte que les autres), tous les personnages principaux de la première saison devraient être de retour. Vivement la suite…

Source : Collider