Stranger Things : Et si le Monde à l’envers n’était pas un monde parallèle ?

Will Byers (joué par Noah Schnapp) coincé dans le Monde à l’envers dans la saison 1 de Stranger Things (Crédits image : Netflix)

Attention : cet article révèle des spoilers sur les saisons 1 à 3 de Stranger Things, à découvrir sur Netflix.

Netflix a affolé les fans de science-fiction et d’horreur en diffusant pour la première fois en 2016 la série Stranger Things. Celle-ci a connu un énorme succès, du fait de sa combinaison de genres et de ses nombreuses références à la pop culture des années 1980. Ses jeunes acteurs sont devenus des stars, en premier lieu Millie Bobbie Brown, qu’on découvrira prochainement dans la suite des aventures d’Enola Holmes.

Le monde à l’envers, une dimension sombre et terrifiante similaire en tous points à la Terre

La saison 4 de Stranger Things, actuellement en post-production, aura beaucoup de réponses à fournir concernant les événements de la saison 3. Mais elle devra aussi répondre à plusieurs mystères laissés en suspens depuis la saison 1, comme la nature et l’origine du « monde à l’envers » (Upside Down, en anglais). C’est l’un des principaux décors de la série et pourtant on en apprend très peu sur lui. Cette aura de mystère a conduit les fans a élaborer de nombreuses théories à son sujet.

Le monde à l’envers a été découvert par les chercheurs d’un laboratoire secret dans la petite ville de Hawkins, lorsque Eleven, la jeune héroïne incarnée par Millie Bobbie Brown, est entrée en contact avec une créature terrifiante : le Démogorgon. Leur connection a ouvert une porte entre le monde humain et le monde à l’envers, comme des fractures dans l’espace, qui a permis à l’horrible monstre de se faufiler dans la ville pour y semer discrètement la terreur.

Selon certains fans de Stranger Things, le monde à l’envers serait la Terre dans le futur

Le monde à l’envers porte bien son nom, puisqu’il s’agit d’une version miroir de la Terre. Une copie sombre et abandonnée qui semble être une dimension parallèle à notre monde, puisqu’on y retrouve les mêmes bâtiments et objets – les humains en moins. Et il ne fait pas bon s’y retrouver coincé pour ceux qui ont le malheur d’y pénétrer. L’air est glacé, des cendres flottent dans l’air, tout semble pourri et recouvert de racines noirâtres. Et bien sûr, des monstres affamés de chair humaine parcourent sa surface.

Un monde parallèle ? Peut-être pas. La saison 3 de Stranger Things a fait apparaître des espions soviétiques dans la petite ville de l’Indiana, à une époque où la menace d’une guerre nucléaire pesait toujours entre États-Unis et URSS. Suite à cela, l’une des théories les plus populaires parmi les fans considère que si le monde à l’envers ressemble tant à la Terre, c’est parce que c’est la Terre… dans le futur, après un holocauste nucléaire.

Des détails troublants dans Stranger Things font penser à un monde dévasté par des retombées nucléaires

Pour ces fans, la jeune Eleven n’a pas ouvert une porte vers une autre dimension, mais déchiré un trou dans le continuum espace-temps. Dans ce monde dévasté et post-apocalyptique, le Démogorgon et autres créatures infectes seraient des mutations issues des retombées nucléaires. Ce qui expliquerait pourquoi le brouillard et les spores sont omniprésents, ou pourquoi l’air est toxique quand on le respire trop longtemps.

Les bandes-annonces de la saison 4 de Stranger Things, diffusées récemment par Netflix, viennent apporter de l’eau à cette théorie dérangeante au travers d’un détail glaçant. Les horloges bizarres que l’on aperçoit tournent à l’envers, d’autres marquent 3 heures. Ce qui laisse penser que la saison 4 pourrait avoir pour thème le voyage dans le temps. Un voyage vers une dimension parallèle, ou bien une Terre du futur post-apocalyptique ? Rendez-vous en 2022 pour connaître (peut-être) la réponse dans la saison 4 de Stranger Things diffusée sur Netflix.

Source : Screenrant