Stranger Things saison 5, ce n’est vraiment pas pour maintenant

David Harbour, l’interprète de Jim Hopper, parle de la saison 5 de Stranger Things avec une première fenêtre de sortie. Et on vous prévient, ce n’est pas pour maintenant.

L’acteur nous en dit plus sur la saison 5 – Crédit : Netflix

À moins de vivre sur une autre planète, vous avez forcément entendu parler de l’événement du début de mois. Parmi toutes les nouveautés de juillet, les spectateurs découvrent la dernière partie de Stranger Things 4 sur Netflix. L’occasion de découvrir la bataille finale contre Vecna, inspiré de Game of Thrones, mais aussi la survie de certains personnages. Parmi les rescapés des menaces du Monde à l’envers, on trouve Jim Hopper incarné par David Harbour. Et aujourd’hui, l’acteur parle de la saison 5 et plus précisément de sa date de sortie. Accrochez-vous, ce n’est pas pour maintenant.

Une sortie prévue pour la mi-2024 selon l’acteur

Les fans de Stranger Things savent patienter. Il a fallu trois ans après de multiples retards liés à la pandémie pour voir débarquer la saison 4. Et pour la suivante, qui sera la dernière, c’est reparti pour un tour ! Lors d’une interview pour GQ, David Harbour dévoile que la sortie se tiendra sans doute vers la mi-2024.

Je pense que nous allons tourner l’année prochaine. Ils finissent de l’écrire cette année et ils doivent se préparer et tout ça. Donc j’espère que ce sera cette année. Je pense que c’est le plan. Donc ça sortira probablement à la mi-2024 d’après ces éléments. David Harbour

Il va donc falloir prendre son mal en patience…

D’autres morts à attendre dans Stranger Things 5

L’interprète de Max n’en sait pas plus – Crédit : Netflix

Autre survivante de Stranger Things 4 : Max Mayfield incarnée par Sadie Sink. Mais va-t-elle vivre dans la suite ? Même l’actrice n’en a aucune idée comme elle l’avoue chez Deadline !

La 5ème saison étant la dernière, j’ignore ce qu’ils ont prévu. Mais il y a tellement de personnages. Certaines morts de la série ont un tel impact sur les spectateurs. Mais elles font vraiment progresser l’histoire. Je sais que les frères Duffer sont très prudents et calculateurs avec les disparitions. Ils ne vont jamais éliminer quelqu’un par simple plaisir. Il faut que cela fasse avancer l’intrigue et que ce soit pertinent à ce moment. J’ai totalement confiance en eux. Sadie Sink

Nul doute que Stranger Things 5 va nous réserver des morts brutales et inattendues.

Source : ScreenRant