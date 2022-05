Stranger Things : David Harbour (Hopper) donne son avis enjoué sur la fin de la saison 4

Hopper dans la saison 4 de Stranger Things © Netflix

Alors que les fans attendent la saison 4 de Stranger Things avec impatience, l’acteur David Harbour révèle qu’il sait depuis longtemps comment la série se terminera. Pour son personnage, du moins. L’acteur a dit à Variety qu’il savait ce qui attendait Jim Hopper, sans non plus trop entrer dans les détails.

David Harbour interviewé au sujet de son personnage, du tournage de la saison 4 et de la fin de Stranger Things

Le 27 mai, Netflix publiera la première moitié de la saison 4 de Stranger Things, qui comptera sept épisodes. David Harbour rappelle à Variety qu’il sait depuis longtemps où va son personnage dans la série. Selon lui, le final sera particulièrement fort en émotion. « Je sais ce qui se passe. C’est vraiment émouvant et particulièrement beau, vous verrez » a-t-il dit.

David Harbour note qu’il a réussi à ne rien divulguer du final de la série depuis le début, et qu’il continuera de le faire jusqu’à la fin. « Je garderai celui-ci dans ma tombe, je le promets » rit-il. « C’est un grand secret » ajoute-t-il en évoquant le dénouement. « Je pense qu’il y a une certaine moralité, ou du moins une narration responsable, dans ce que font les frères Duffer », explique-t-il. Il évoque par exemple la mort de Bob dans la saison 2, « trop innocent » pour survivre. « [Les frères Duffer] ont une énorme responsabilité sur la fin de mon personnage aussi, et franchement, j’ai hâte que les gens la découvre » dit-il.

La saison 4 verra Hopper retenu prisonnier en Russie ; c’est pourquoi David Harbour a passé une bonne partie de la saison en tournage sur un plateau dédié en Lituanie. « C’était différent à faire, c’était vraiment bien […] je dois dire que c’était aussi rafraîchissant », dit-il. « C’était comme faire un grand et vieux film d’évasion de prison ». Rappelons que la série à succès a été renouvelée pour une cinquième et dernière saison, avant qu’elle ne s’arrête définitivement.

Il évoque son ressenti. « Il y a eu toute une transformation physique qui s’est produite pour moi, en plus d’une transformation mentale. C’est un gars totalement différent [dans la saison 4]. Il est vraiment dépouillé de tout et j’aime beaucoup ça. Les Duffers étaient sensibles au fait que nous voulions faire autre chose » a-t-il ajouté. L’actrice Sadie Sink, qui joue le rôle de Max dans la série, avait révélé que les enjeux de la saison 4 seront les plus élevés de toutes les saisons.

Source : Variety