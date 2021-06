Stranger Things saison 4 : les enjeux n’ont jamais été aussi élevés, révèle l’actrice Sadie Sink

La saison 4 de Stranger Things est l’une des plus attendues de Netflix. L’actrice Sadie Sink qui joue le rôle de Max dans la série a révélé que les enjeux de la saison 4 sont les plus élevés de toutes les saisons. La production n’a pas le droit à l’erreur.

La saison 4 de Stranger Things n’a toujours pas de date de sortie, mais de plus en plus d’informations sont révélées au fur et à mesure que sa production avance. Alors que l’acteur David Harbour qui interprète Jim Hopper a récemment révélé que Stranger Things prépare son grand final, c’est au tour de Sadie Sink de prendre la parole. L’actrice joue le rôle de Max dans la série phénomène de Netflix.

L’actrice Sadie Sink qui joue Max dans Stranger Things – Crédit : Netflix

À l’occasion d’une interview accordée à Collider, Sadie Sink a révélé que les enjeux de la saison 4 de Stranger Things n’ont jamais été aussi élevés. En effet, il y aura notamment le retour de Jim Hopper. Sa résurrection a été comparée à celle de Gandalf par David Harbour. La saison 4 sera aussi l’occasion pour les fans de franchir les portes du laboratoire d’Hawkins comme l’a révélé un teaser publié en mai.

La saison 4 de Stranger Things est la plus ambitieuse de toute la série

Vous l’aurez compris, les frères Duffer n’ont pas le droit à l’erreur pour la prochaine saison de Stranger Things. D’après l’actrice Sadie Sink, « les enjeux de la série deviennent de plus en plus grands chaque année, alors oui, c’est vraiment incroyable de voir où ils vont avec le scénario. C’est vraiment génial cette année. Et à quel point les enjeux sont tellement plus élevés. Plus haut qu’ils ne l’ont jamais été ».

L’enthousiasme de Sadie Sink promet une saison à couper le souffle pour tous les fans de Stranger Things. Ces derniers sont d’autant plus impatients depuis le cliffhanger de la saison 3 avec la disparition du shérif Jim Hopper. Même s’ils ont depuis longtemps deviné qu’il est toujours vivant, son retour à l’écran sera sans aucun doute mémorable.

Enfin, la saison 4 de Stranger Things ne devrait plus tarder à débarquer sur la plateforme de streaming. Les showrunners se sont récemment excusés du retard et ont donné des nouvelles en direct du plateau de tournage. Ils en ont également profité pour présenter Amybeth McNulty (Anne with an E) qui jouera le rôle de Vicky.

Source : Screen Rant