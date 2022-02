Stranger Things : la saison 5 sera la dernière, confirment les frères Duffer

Les fans de Stranger Things ont appris une bonne nouvelle suivie d’une mauvaise. La bonne est que Netflix a enfin dévoilé la date de sortie de la saison 4. Elle sera diffusée à partir du 27 mai 2022 sur Netflix. Les fans n’ont donc plus que trois mois à patienter. La mauvaise est que la saison 5 sera bel et bien la dernière de Stranger Things.

Stranger Things, saison 4 – Crédit : Netflix

Stranger Things est une série à succès de Netflix, probablement l’une des plus populaires de la plateforme de streaming. Les trois saisons actuelles ont toutes reçu un excellent accueil dès les premiers jours de leur diffusion. Cependant, la production de la quatrième saison a considérablement pris du retard à cause de la pandémie de Covid-19. Mais la patience finit toujours par payer. Les fans découvriront bientôt les quatre arcs narratifs prévus pour les nouveaux épisodes.

La saison 5 de Stranger Things sera la dernière, mais « il y a encore beaucoup d’histoires passionnantes à raconter »

Suite à l’annonce de la date de sortie de la saison 4 de Stranger Things, les frères Duffer ont partagé une lettre via le compte Twitter officiel de la série. « Il y a sept ans, nous avons planifié l’arc complet de l’histoire de Stranger Things. À l’époque, nous avions prédit que l’histoire durerait quatre à cinq saisons. Elle s’est avérée trop grande pour être racontée en quatre, mais – comme vous le verrez bientôt par vous-mêmes – nous nous dirigeons maintenant vers la finale. La saison 4 sera l’avant-dernière saison, la saison 5 sera la dernière », ont annoncé les créateurs de la série.

Il fallait s’y attendre. Le producteur Shawn Levy avait lui-même déclaré l’année dernière que la fin de la série arrivait. Nous savons maintenant que ce ne sera pas la saison 4, mais la saison 5 qui conclura les aventures de Mike, Onze, Dustin et Will.

La série Stranger Things sera donc bientôt terminée, mais l’univers n’est pas près de disparaître. Comme l’ont révélé les frères Duffer, « il y a encore beaucoup d’histoires passionnantes à raconter dans le monde de Stranger Things ; de nouveaux mystères, de nouvelles aventures, de nouveaux héros inattendus. Mais d’abord, nous espérons que vous resterez avec nous alors que nous terminons cette histoire d’une fille puissante nommée Onze et de ses amis courageux, d’un chef de police brisé et d’une mère féroce, d’une petite ville appelée Hawkins et d’une dimension alternative connue uniquement sous le nom de l’Upside Down ». Matt et Ross Duffer teasent ainsi la suite de Stranger Things au-delà des cinq saisons de Netflix.

Source : Heroic Hollywood