Stranger Things : la saison 4 a enfin une date de sortie !

Plus que trois mois à patienter : Netflix vient d’annoncer que la saison 4 de Stranger Things sera diffusée le 27 mai 2022. Cette quatrième saison sera presque deux fois plus longue que les saisons précédentes et sera divisée en deux volumes, le deuxième lot d’épisodes étant diffusé en juillet.

C’est officiel, Netflix vient (enfin) de l’annoncer sur son site Internet, dans un long post de blog depuis son site Internet. La première partie de la saison 4 de Stranger Things déboulera 27 mai 2022 en France, et la deuxième partie, le 1er juillet.

La nouvelle était accompagnée d’une lettre des Duffer Brothers, les créateurs de la série. En plus d’expliquer que cette quatrième saison sera deux fois plus longue que les saisons précédentes, le duo créatif a également révélé que Stranger Things se terminera bel et bien avec sa cinquième saison.

Une saison 4 en deux parties pour Stranger Things

Très attendue, cette quatrième saison aura donné du fil à retordre aux réalisateurs. « Avec 9 scénarios, plus de 800 pages, près de 2 ans de tournage, des milliers d’effets visuels et une durée qui dépasse largement celle des saisons précédentes, Stranger Things4 a été le volet le plus difficile à tourner à ce jour, mais aussi le plus gratifiant » indiquent les frères Duffer dans leur message.

Cette quatrième saison sera donc diffusée en deux temps, « étant donné son ampleur ». Le premier volume

sortira le 27 mai et le second le 1er juillet, soit cinq semaines plus tard. Pour rappel, le scénario se déroulera 6 mois après la bataille de Starcourt. Une nouvelle et horrible menace surnaturelle va faire surface, avec un horrible mystère qui, s’il est résolu, pourrait enfin mettre fin aux horreurs de l’Upside Down.

Avec ses 9 épisodes, la saison 4 de Stranger Things dispose d’un nombre équivalent d’épisodes vis-à-vis des saisons précédentes. Ces derniers seront sûrement plus longs qu’à leur habitude, vu les dires des Duffer Brothers. La saison offrira pour rappel plusieurs arcs narratifs distincts.

Dans leur lettre, les Duffer Brothers en profitent pour préciser que la série se terminera avec la cinquième saison, comme c’était prévu depuis le début. « Il reste beaucoup d’autres histoires passionnantes à raconter dans le monde de Stranger Things, de nouvelles intrigues, de nouvelles aventures et de nouveaux héros totalement inattendus » précisent-ils toutefois.

Vous pouvez admirer la bande-annonce de la saison 4 de Stranger Things ici et l’un des quatre nouveaux posters diffusés par Netflix juste ci-dessous.

Stranger Things saison 4 poster © Netflix

Source : Netflix