Stranger Things, saison 4 : première date officielle et nouveau teaser

Netflix propose beaucoup de nouveaux programmes pour ce mois d’août 2021. Mais une série reste désespérément absente du catalogue : Stranger Things. Les fans attendent depuis plusieurs mois le retour de cette production emblématique. Une série hommage à une page du cinéma américain porté par Joe Dante, Steven Spielberg, George Lucas… Et si Stranger Things termine avec sa 5ème saison, la quatrième a pris du retard. Pandémie, tournage dans le monde entier, suspensions multiples… Les problèmes ont été nombreux. Et en attendant de découvrir ces épisodes supplémentaires, bonne nouvelle ! Netflix partage une date de sortie officielle et un nouveau teaser.

Stranger Things de retour en 2022 pour sa saison 4

Stranger Things returns in 2022.

La saison 4 de Stranger Things a une date de sortie officielle : l’année 2022. Jusqu’à maintenant, cette période n’était qu’une rumeur. Nul doute que dans les prochains mois, Netflix va préciser cette information. Et alors qu’une bande-annonce va être dévoilée lors des Jeux olympiques de Tokyo, le service de streaming prépare le terrain avec un court teaser.

La dernière bande-annonce de la saison 4 de Stranger Things annonçait la venue des frères et sœurs d’Eleven. Bien que les détails soient maigres, des photos volées confirment que Steve bosse dans un vidéoclub et garde un lien avec Robin. Il semblerait que la série se déroule maintenant dans les années 80, en 1986 plus précisément. Une période déduite des posters dans le vidéoclub : Teen Wolf (avec Michael J. Fox) et L’Homme à la chaussure rouge (avec Tom Hanks).

Une saison encore plus ambitieuse que les précédentes

Le réalisateur et producteur de Stranger Things, Shawn Levy, s’est déjà exprimé sur cette quatrième saison. L’homme promet qu’elle sera plus grande et plus épique, avec une approche cinématographique.

C’est un récit épique. C’est ancré dans les personnages, mais la portée de la narration est plus forte et cinématographique qu’auparavant. – Shawn Levy

Shawn Levy confie également que la saison 4 va dépasser Hawkins, dans l’Indiana. Exit la petite ville typiquement américaine pour le monde entier. Le réalisateur et producteur a tourné plusieurs scènes en Lituanie avec David Harbour. Le récit va également se dérouler en Russie. Vous l’aurez compris : la saison 4 de Stranger Things est plus géographique que les autres.

