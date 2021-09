Stranger Things : la bande-annonce de la saison 4 va vous hanter

Les enfants de Stranger Things entrent dans la maison hantée de Creel House. Capture d’écran : Netflix

La saison 3 de Stranger Things est sortie le 4 juillet 2019. Elle a laissé en suspens de nombreuses questions et s’est achevée avec des cliffhangers éprouvants, si bien qu’aucun spectateur ne semblait être capable d’attendre une année entière.

Or cela fait plus de deux ans déjà que les fans n’ont plus de nouvelles de la série de science-fiction et d’horreur et sa bande d’enfants à Hawkins, en Indiana. Des enfants qui ont bien grandi, et sont maintenant des adolescents au lycée. Bonne nouvelle (tardive) : la quatrième saison sortira en 2022. « Ça fait une éternité qu’on tourne ! Et nous avons enfin terminé. » a déclaré ce mois-ci Noah Schnapp (qui joue Will) dans une interview récente.

Le succès Netflix des frères Duffer revient en 2022 avec plus d’action et de science-fiction rétro

On retrouvera donc l’année prochaine Will, mais aussi Joyce (Winona Ryder), Jonathan (Charlie Heaton) et Eleven (Millie Bobby Brown) dans une quatrième saison de Stranger Things. Une prochaine saison qui pourrait bien être encore plus flippante que jamais, comme l’a révélé Sadie Sink, qui joue Max dans la série. Pour le plus grand plaisir des fans (ou peut-être leur effroi), une nouvelle bande-annonce vient d’être révélée lors de l’événement Tudum organisé par Netflix.

Loin du rapide teaser découvert en août, cet aperçu d’1 minute 35 montre les héros en prise avec un nouveau lieu particulièrement terrifiant : la maison Creel. Se trouve-t-elle dans la petite ville de Hawkins ? La bande-annonce ne le précise pas, mais les ados se trouvent assurément dans l’un des lieux les plus glauques de la série.

La saison 3 s’était achevée en 2019 avec beaucoup de questions sans réponse

Attention : la suite de l’article révèle des spoilers sur les saisons 1 à 3 de la série Netflix Stranger Things.

Le mystère de la maison Creel s’ajoute à beaucoup de questions restées sans réponse après le dernier épisode de la troisième saison. Nous savons déjà que le shériff Hopper (David Harbour), finalement épargné durant la saison 3, devrait s’échapper de Russie et rentrer pour le moins changé. Comment lui et Eleven vont-ils parvenir à se retrouver ? La blessure d’El va-t-elle guérir et lui permettre de retrouver ses pouvoirs ? Joyce et Hop auront-ils un jour ce rendez-vous au restaurant italien Enzo’s ? Que va devenir Alexei ?

Avec la maison Creel, révélée dans cette nouvelle bande-annonce, on découvre un lieu qui semble loin d’avoir eu une histoire heureuse. Reste à savoir maintenant comment il s’articule avec tout le reste. Autant de questions qui trouveront (peut-être) leur réponse l’année prochaine, en attendant la cinquième saison de Stranger Things, dont le tournage a été confirmé cet été par les frères Duffer.

Source : Netflix