Stranger Things : Game of Thrones a permis de créer Vecna

Les artistes de Game of Thrones ont bossé sur Stranger Things – Crédit : HBO

Pour rester dans la tendre période des années 80, Stranger Things fait le choix de prothèses pour Vecna. L’antagoniste de cette nouvelle saison sur Netflix crée un lien psychique avec ses victimes pour les assassiner brutalement. Une méthode rappelant fortement Freddy Krueger dont l’interprète, Robert Englund, passe une tête dans ces épisodes avant la seconde partie le 1er juillet. Mais savez-vous que Vecna s’inspire de Game of Thrones et son Marcheur blanc ? Une confidence faite par Barrie Gower, maquilleur prothésiste sur la série phare du service de streaming… Mais aussi sur celle de HBO !

Les maquilleurs de Game of Thrones ont travaillé sur Stranger Things

On voit quand même la ressemblance avec cette lumière – Crédit : Netflix

Le Roi de la Nuit de Game of Thrones, dont le spin-off House of the Dragon arrive prochainement, utilise de belles prothèses pour un résultat bien plus réussi que des CGI. Et le design du Marcheur blanc originel a inspiré Barrie Gower dans la création de Vecna pour Stranger Things. Précisons tout de même que l’homme a justement conçu le Roi de la Nuit avec son équipe. Qu’on retrouve sa patte dans la série Netflix étonne peu.

Les frères Duffer avaient aimé notre travail sur Game of Thrones et surtout sur le Roi de la Nuit. Ils ont également aimé ce qu’on a fait sur la série Chernobyl de HBO, avec les brûlures liées aux radiations. Je pense qu’ils voulaient un mélange des deux. Réalisant qu’ils devaient créer un nouveau méchant emblématique pour Stranger Things 4, ils se sont dit : « Pourquoi pas ? Approchons les gars qui ont créé le Roi de la Nuit ». Je pense que c’est notamment grâce à ça qu’on a été recrutés, nous avons eu de la chance. Je pense qu’il est tout à fait naturel que beaucoup de nos artistes ayant travaillé sur Game of Thrones aient conçu Venca. Il y a des traits de leurs compétences en termes de conception, leurs styles dans la sculpture, la peinture. Vous pouvez voir des références au Roi de la Nuit car Vecna a été créé par les mêmes personnes. C’est probablement la raison pour laquelle il y a un peu de liens entre les séries. Barrie Gower

Avec cette explication, la ressemblance entre les créatures semble plus évidente que jamais.

Source : ScreenRant