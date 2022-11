Stranger Things : la maison hantée de Vecna est à vendre pour 1,5 million de dollars

Vous avez toujours rêvé de vivre dans une maison hantée ? Pour 1,5 million de dollars, la maison hantée de Vecna dans la saison 4 de Stranger Things est à vous. Bon, elle n’est probablement pas hantée par l’horrible Vecna qui a fait fondre Millie Bobby Brown en larmes. Il s’agit en tout cas d’une propriété unique. Comme l’indique l’annonce postée sur Zillow, la maison qui a servi au tournage de la saison 4 de Stranger Things se trouve dans la ville de Rome, dans l’État de Géorgie aux États-Unis.

La maison utilisée pour le tournage de la saison 4 de Stranger Things © Zillow

Dans la saison 4 de Stranger Things, cette résidence appartient à la famille Creel. Elle a été achetée en 1959 par Victor Creel qui s’y est installé avec sa femme et ses deux enfants. Quelques années plus tard, à la mort de la femme et de la fille dans d’étranges circonstances, la maison a été abandonnée et condamnée. Sans vous spoiler la saison 4, Vecna a utilisé la maison Creel comme base arrière dans l’Upside Down. Le monstre incarné par Jamie Campbell a été créé pendant des heures par les équipes de maquillage puisque Netflix a fait le choix de ne presque pas utiliser de CGI.

La maison utilisée dans la saison 4 de Stranger Things a été construite en 1882, puis rénovée en 2019

La maison des Creel à vendre pour 1,5 million de dollars possède 7 chambres et salles de bain, une piscine d’eau salée, une salle à manger pouvant accueillir plus de 12 convives, des bibliothèques, une cuisine principale avec un îlot central, et la liste est encore longue. Avec son architecture victorienne et ses plus de 550 m² habitables, cette propriété est une résidence haut de gamme.

L’annonce confirme que Vecna n’y habite plus. « Ne vous inquiétez pas, l’ancien résident du troisième étage a depuis été relogé par un seul exterminateur, enfin nous pensons », peut-on lire. Ainsi, « à des années-lumière de l’Upside Down, la maison, avec sa splendeur et sa grande modernisation, attend ses prochains intendants ». Elle a effectivement été construite en 1882. La maison a été rachetée pour 350 000 $ en 2019 et elle a été complètement rénovée.

La maison des Creel n’est pas la seule résidence de Stranger Things à avoir été proposée à la vente. Récemment, la maison des Byers utilisée dans la saison 1 était à vendre pour 300 000 $. Bien plus modeste, elle se trouve également en Géorgie mais nécessite une rénovation complète. Le propriétaire a déjà accepté une offre, mais la vente n’est pas encore finalisée.

Source : CNET