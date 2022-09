La maison des Byers dans Stranger Things est à vendre

La maison utilisée pour accueillir la famille Byers dans la série Stranger Things est à vendre en Géorgie, aux États-Unis. Ceux qui veulent vivre dans le décor de Stranger Things et éventuellement communiquer avec l’Upside Down devront débourser 300 000 $.

Alors que la saison 4 de Stranger Things sur Netflix s’est terminée avec des scènes de combat épiques et un solo à la guitare incroyable dans l’Upside Down, il ne faut pas oublier que tout a commencé dans cette petite maison située en Géorgie. Dans la saison 1, Joyce Byers avait accroché des guirlandes électriques de Noël sur les murs du salon pour communiquer avec son fils perdu dans l’Upside Down.

La maison de Stranger Things à vendre en Géorgie © Zillow

Si vous voulez vivre dans le décor de Stranger Things, cette maison est à vendre pour la somme de 300 000 $. Elle nécessite cependant une rénovation complète. On imagine bien que le passage du Démogorgon qu’Eleven a dû affronter dans le couloir a causé quelques dégâts. Il faudra aussi supporter les touristes qui affluent presque au quotidien pour voir la fameuse maison. D’ailleurs, la maison des Byers a même eu droit à son propre set LEGO en 2019.

Vous pouvez vivre dans le décor de Stranger Things pour 300 000 $

Selon l’annonce listée sur Zillow, « cette maison ferait un Airbnb parfait, une location à court terme ou une résidence personnelle pour quelqu’un qui est prêt à se lancer. Je veux dire, à quel point ce serait cool de posséder la tristement célèbre maison de Stranger Things ? Ne restez pas coincé dans l’Upside Down, cette maison a besoin d’une réhabilitation complète, mais avec le bon propriétaire, le potentiel de retour sur investissement pourrait être énorme ».

Avec ses 3 chambres, 2 salles de bain et 171 m² de surface habitable, la maison pourrait effectivement être transformée en attraction touristique pour les fans de Stranger Things. Ils seraient probablement nombreux à vouloir y passer quelques nuits, à condition d’avoir une décoration dans le thème bien sûr.

En plus d’apparaître dans la saison 1, la maison de la famille Byers figure aussi dans les saisons 2 et 3. Elle est entourée par la forêt et possède près de 25 000 m² de terrain. Son emplacement isolé ne l’empêche cependant pas d’être assaillie par les fans. Comme l’explique l’annonce, les propriétaires ont dû installer une barricade et plusieurs panneaux de propriété privée pour empêcher les gens de rentrer. En tout cas, c’est le bon moment pour la mettre en vente puisque la prochaine saison 5 qui sortira probablement en 2024 sera la fin de Stranger Things.

