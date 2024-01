Stranger Things : la saison 5 ne sortira pas en 2024, c’est officiel

© Netflix

Netflix produit énormément de programmes et son calendrier mensuel nous le rappelle constamment. Mais peu arrivent à la hauteur de Stranger Things en termes de popularité et de retour critique. La série teintée de nostalgie va tirer sa révérence après la saison 5 et malheureusement, elle n’arrivera pas en 2024.

Pas de sortie avant 2025, au minimum

🚨 THIS IS A CODE RED 🚨



Stranger Things 5 production has officially begun! pic.twitter.com/ZO9WEr5Zo2 — Netflix (@netflix) January 8, 2024

On en sait un peu plus sur la saison 5 de Stranger Things. Alors qu’un personnage adoré sera absent et qu’une grande actrice de Terminator a confirmé sa présence, ces épisodes finaux promettent énormément. Sauf que la production a pris beaucoup de retard avec la grève des scénaristes et des acteurs, ce qui repousse à très loin la sortie de la saison 5 de Stranger Things.

Dans un communiqué de presse, Netflix dévoile que le tournage de la saison 5 de Stranger Things a enfin commencé. Ce qui veut dire qu’il se déroulera pendant les prochains mois et qu’il faudra forcément que les rushs passent par la case préproduction. Il ne faut donc pas s’attendre à une sortie avant 2025, au moins. Au moment où ces lignes sont rédigées, la saison 4 est terminée depuis 18 mois. Variety nous expliquait déjà que le final de la série culte aurait peu de chance de sortir cette année.

Des spin-offs de Stranger Things sont au programme

L’image qui accompagne l’annonce du début de tournage montre le casting de Stranger Things et les créateurs de la série, les frères Duffer. On ne sait pas grand chose de ces futurs épisodes si ce n’est que Vecna est de retour. Netflix a bien prévu de faire fructifier sa poule aux œufs d’or avec des spin-offs. Il y en a déjà un mais vous ne le trouverez pas sur la plateforme de streaming !

Reste à savoir si Stranger Things 5 arrivera à clôturer la série comme il se doit après plusieurs années d’intrigue. Et si le succès est encore au rendez-vous puisque beaucoup de fans appellent au boycott suite aux positions politiques de l’un des acteurs principaux.