Stranger Things, saison 4 : Millie Bobby Brown a fondu en larmes en voyant Vecna

Attention, cet article contient des spoilers sur les deux derniers épisodes (la partie 2) de la saison 4 de Stranger Things.

Après un gros problème technique de Netflix suite à la diffusion des nouveaux épisodes de Stranger Things vendredi dernier, la saison 4 est officiellement terminée. Les deux épisodes de la partie 2 sont disponibles sur la plateforme de streaming. Jamie Campbell Bower qui interprète Vecna en a profité pour révéler une anecdote de tournage à l’occasion d’une interview accordée à Variety.

Eleven (Millie Bobby Brown) dans la saison 4 de Stranger Things – Crédit : Netflix

L’apparence horrible de Vecna a fait fondre Millie Bobby Brown en larmes sur le plateau de tournage. L’actrice qui interprète Eleven n’a pas pu se retenir en le voyant. Il faut dire qu’il est particulièrement affreux. Barrie Gower, un concepteur d’effets de maquillage spéciaux, était en charge du costume de Vecna. Il a ainsi fallu plusieurs heures de maquillage pour transformer Jamie Campbell Bower en Vecna. Peu d’effets spéciaux ont été nécessaires. En effet, Vecna a surtout été créé avec du silicone, de la mousse de latex et beaucoup de lubrifiant.

Millie Bobby Brown était « dégoûtée » par l’affreuse apparence de Vecna

Jamie Campbell Bower a déclaré que : « ils [la production] l’ont mise dans une position où elle était attachée. Je me suis approché d’elle et elle a éclaté en sanglots. Elle ne voulait pas me regarder et elle était visiblement juste dégoûtée par tout ça ». Il fait donc référence à la scène dans le dernier épisode où Vecna attache Eleven pour qu’elle assiste à la mort de ses amis.

Sur le plateau, Millie Bobby Brown a probablement été très surprise de voir Vecna d’aussi près. « Après qu’elle ait pleuré et que je lui ai fait comprendre que c’était moi, l’une des choses qu’elle a dites était : ‘j’ai su que c’était toi quand j’ai pu sentir la cigarette’, parce que je fume », a ajouté Jamie Campbell Bower en rigolant. Cette scène était particulièrement intense de notre point de vue de téléspectateur. Néanmoins, elle l’était apparemment aussi pour les acteurs eux-mêmes.

Enfin, ce n’est probablement pas la dernière fois que nous verrons Vecna puisque son corps a disparu après l’attaque de Nancy, Steve et Robin. À la fin de la saison 4, Will a lui-même confirmé que « je le sens. Il est blessé. Il a mal, mais il est vivant ». Millie Bobby Brown n’en a donc pas terminé avec Vecna qu’on reverra sûrement dans la saison 5.

Source : CBR