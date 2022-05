Stranger Things, saison 4 : Netflix a caché un teaser de la partie 2

Attention, cet article contient des spoilers si vous n’avez pas encore vu la partie 1 de la saison 4 de Stranger Things.

Après presque 3 ans d’attente depuis la saison 3, la saison 4 de Stranger Things est enfin disponible sur Netflix. Enfin, seule la première partie avec 7 épisodes a été diffusée vendredi dernier sur la plateforme de streaming. Il faudra encore patienter jusqu’au 1er juillet pour voir la deuxième partie et fin de la saison 2.

Eleven petite dans la saison 4 de Stranger Things – Crédit : Netflix

La partie 2 est composée de « seulement » deux épisodes, mais ce seront des épisodes XXL d’une durée respective de 1 heure 25 minutes et de 2 heures 30 minutes. Non seulement les épisodes de Stranger Things sont très longs, mais ils ont aussi coûté très cher à réaliser, deux fois plus qu’un épisode de Game of Thrones. Pour faire patienter les fans jusqu’à la partie 2, Netflix a caché un teaser des deux prochains épisodes. Long d’une trentaine de secondes, il donne immédiatement le ton pour la fin de la saison.

L’Upside Down au cœur de la partie 2 de la saison 4 de Stranger Things

La fin de la saison 4 de Stranger Things s’annonce encore plus sombre. Netflix a dévoilé le teaser à la fin du dernier épisode de la partie 1 sur la plateforme. Le teaser montre dès les premières secondes le premier portail vers l’Upside Down ouvert par la petite Eleven. D’ailleurs, Eleven affronte ses fantômes dans la première partie en revivant ses souvenirs douloureux pour regagner ses pouvoirs.

Dans le teaser, on aperçoit aussi Steve, Nancy et Robin dans l’Upside Down. Jim Hopper joué par David Harbour qui a donné son avis enjoué sur la fin de la saison 4 découvre apparemment ce que les Russes ont réussi à récupérer de l’Upside Down. Nous ne savons pas encore s’il a réussi à s’échapper de la prison russe avec Murray et Joyce.

Un duel entre Vecna et Eleven dans la partie 2 de la saison 4 ?

Enfin, la courte vidéo tease ce que tous les fans attendent avec impatience : un duel entre Eleven et Vecna. Après l’avoir libéré dans le laboratoire d’Hawkins sans comprendre la menace qu’il était, la petite Eleven avait essayé de se débarrasser de Henry en l’envoyant dans une autre dimension. C’est ainsi que le portail vers l’Upside Down a été ouvert et que Henry est devenu Vecna, la terrible créature de la saison 4. Désormais, Eleven va devoir combattre Vecna si elle veut sauver ses amis, Hawkins et le monde entier.

