Stranger Things : l’un des acteurs principaux ne pensait pas dépasser la saison 1

Netflix compte bien faire fructifier Stranger Things avant sa dernière saison dont les premiers éléments se dévoilent. L’occasion de découvrir le combat final entre nos héros et Vecna avec un making-of sur sa création dévoilée récemment. Comme toujours avec les séries modernes, on s’attend à des disparitions inattendues, même du côté des personnages importants. Aujourd’hui, l’interprète de Steve Harrington, Joe Keery, nous fait une confidence sur le plateau de Jimmy Fallon. L’acteur pensait que son personnage allait mourir dès la première saison.

À lire > Quelles séries regarder après Stranger Things 4 ?

Steve Harrington a droit à une évolution surprenante dans Stranger Things. Première saison, il s’agit du petit copain idiot de Nancy, une vraie brute. On l’imaginait aisément mourir rapidement, les personnages du genre servant de chair à canon. À la surprise générale, l’adolescent a progressé jusqu’à devenir un héros à part entière aux côtés des enfants face au Monde à l’envers. Beaucoup de fans l’adorent depuis !

Lors d’une interview chez Jimmy Fallon, Joe Keery fait une confidence peu surprenante. L’interprète de Steve Harrington pensait mourir dès la première saison de Stranger Things. Mais les frères Duffer, créateurs de la série, ont fait évoluer son personnage au fil de l’écriture.

Oui, les frères Duffer ont écrit [progressivement]. J’ai lu un, peut-être deux épisodes. Et c’était comme ça, il y avait trois épisodes et d’autres au fur et à mesure. Ils construisaient [la série] petit à petit.

Joe Keery