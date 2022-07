Quelles séries regarder après Stranger Things 4 ?

Crédit : Netflix

Vous venez de terminer la seconde partie de la saison 4 de Stranger Things sur Netflix ? Et il va falloir attendre un moment pour voir la saison 5. Selon l’interprète de Jim Hopper, les derniers épisodes seront prêts pour la mi-2024. Autant dire qu’il y a un boulevard de productions télévisées à découvrir d’ici là.

Bref, pour passer le temps, quelle série se mettre sous la dent ? Pour rester dans l’ambiance petite ville américaine avec une grosse dose de fantastique et un jeune casting, voici une sélection des immanquables si vous aimez Stranger Things. De quoi tenir un long moment en vous plongeant dans des univers passionnants.

Locke and Key

Joe Hill, l’écrivain, et accessoirement fils d’un certain Stephen King, présente ici une histoire digne de son paternel. L’histoire de trois enfants (Tyler, Kinsey et Bode) fraîchement installés à Matheson dans la demeure familiale appelée Keyhouse après l’assassinat de leur père.

Rien ne se passe comme prévu dans ce lieu où se cachent de nombreuses clés aux pouvoirs étranges. Et tout dérape lorsqu’une créature appelée Dodge se met à la recherche de ces artefacts. Son objectif ? Ouvrir la Porte Noire pour permettre aux monstres des enfers de venir chez nous.

Comme Stranger Things, Locke and Key suit un groupe de jeunes enfants débrouillards avec beaucoup de fantastique. Si Dodge n’est pas aussi repoussante que Vecna, inspiré de Game of Thrones, cette méchante se montre très sinistre.

The Haunting

La franchise The Haunting se déploie en deux histoires distinctes (pour le moment). La première, The Haunting of Hill House, se déroule entre notre époque et le passé. L’occasion de plonger dans les années 90 avec le couple Crain et leurs 5 enfants.

Et il se passe quelque chose de louche, de l’ordre du fantastique, dans l’ancien manoir où emménage la famille. En 2018, désormais adultes, les anciens enfants cherchent à découvrir pourquoi leur mère est morte.

Avec The Haunting of Bly Manor, on reprend une partie du casting pour une autre histoire fantastique. Dani Clayton doit veiller sur Flora et Miles, des orphelins vivant dans un manoir isolé en campagne. Mais les bambins cachent un terrible secret avec beaucoup de fantômes venus tourmenter l’héroïne, une institutrice au passé mystérieux.

I Am Not Okay with This

Sophia Lillis et Wyatt Oleff se retrouvent après Ça, dont une scène trop choquante n’a pas pu être adaptée. I Am Not Okay with This s’intéresse à la jeune Sydney et sa vie de lycéenne entre ses relations avec les autres adolescents ou encore la découverte de sa sexualité loin de toute hétéronormativité. Mais où se cache le côté Stranger Things là-dedans en dehors du jeune casting ? Figurez-vous que Sydney possède aussi des super-pouvoirs.

Cette production est tirée du roman graphique éponyme et se compose de courts épisodes à regarder d’une traite. Si Netflix ne renouvelle pas la série, cette première (et unique) saison se montre très divertissante.

Silverpoint

Comment ne pas penser à Stranger Things avec Silverpoint et sa bande d’adolescents dans un camp de vacances isolé ayant comme nom le titre de la série ?

Cette production en cours avec 13 épisodes sur 2 saisons suit Louis, Glen, Kaz et Meg qui tombent sur un mystérieux rocher dans une forêt. Les jeunes gens découvrent que cette roche possède des pouvoirs comme ceux de faire disparaître des objets ou encore de les téléporter.

Dark

Cette série fantastique allemande a reçu de gros éloges de la part des spectateurs. Dans la ville de Winden, plusieurs familles tentent de résoudre de mystérieuses disparitions dans la région.

Des disparitions se déroulant toutes les 33 ans, ici en 1953, 1986 et 2019 avec des événements étroitement liés.

Peu à peu, les secrets des différents protagonistes, dont de jeunes adultes, vont se dévoiler. Une production à l’ambiance extrêmement sombre qui aime prendre son temps.

Bonne nouvelle, la série est terminée avec une conclusion pour ceux qui ne souhaitent pas attendre de nouveaux épisodes pendant plusieurs années ! Pas de monstres ici mais de la bonne science-fiction.

American Horror Story (saison 9)

Crédit : myCanal

American Horror Story est une anthologie horrifique sous forme de série avec un casting récurrent. La neuvième saison fait furieusement penser à l’approche de Stranger Things en situant son intrigue dans les années 80.

Et inutile d’avoir vu les précédentes pour suivre l’intrigue ! On retrouve tous les éléments de cette époque culte de la pop culture comme le camp de vacances faisant écho à Vendredi 13.

Véritable pastiche du slasher, les références se multiplient, Halloween de John Carpenter en tête, tout en se moquant de certains codes de ce genre horrifique. Un petit régal avec du gore pour pimenter le tout.