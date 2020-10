Stranger Things : Netflix dévoile les coulisses de la saison 4

Lors de la reprise du tournage de la saison 4 de Stranger Things, Netflix a partagé un court teaser, dévoilant que Hopper n’était finalement pas mort. Malgré une reprise troublée par la crise sanitaire, la plateforme commence à distiller quelques exclusivités afin de faire patienter les fans de la série. En effet, c’est via son compte Twitter, que Netflix vient de publier une image des coulisses du tournage, célébrant ainsi l’arrivée prochaine de la nouvelle saison.

Stranger Things, la nouvelle saison arrive prochainement ! – Crédit : Netflix

L’image, aussi soignée que la mise en scène de la série, montre bien que le tournage a bien pu reprendre, malgré le contexte actuel.

Stranger Things : La nouvelle saison de dévoile

L’image postée permet de rassurer les adeptes de la série. On y voit un clap, portant des indications précises de séquentiels de tournage. Et en arrière plan, on devine sans peine une horloge ancienne. La présence de cette dernière pourrait d’ailleurs illustrer le saut dans le temps effectué par Hopper. Les fans avaient d’ailleurs déjà imaginé ce scénario, bien avant les récentes révélations de la production.

Dans une interview accordée au Hollywood Reporter, Ross Duffer s’est exprimé en ces termes : « Nous sommes tous très emballés à l’idée de reprendre le travail, mais la priorité reste la sécurité de l’équipe, et c’est cela qui a dicté le moment opportun pour recommencer à tourner. » . Les frères Duffer ont également prévenu : la saison 4 sera la plus effrayante de l’histoire de la série. Une révélation corroborée par le témoignage de Joe Keery. « C’est incroyable. Les frères Duffer se sont surpassés. Je pense que cette année – et je sais que je le dis chaque année – la série va être encore plus glaçante que les précédentes saisons » a confié le comédien. La tonalité bleue-grise de l’image partagée par la production met effectivement tout de suite dans l’ambiance.

Autre nouveauté récemment annoncée : le studio canadien Rodéo FX sera aux manettes de la création des effets spéciaux pour cette nouvelle saison. L’entreprise s’était déjà chargée avec succès de la modélisation des créatures de la saison 3. Et d’autres annonces pourraient suivre rapidement, notamment la confirmation de l’arrivée de quatre nouveaux personnages.

Après des mois d’attente, le tournage bat à nouveau son plein. Mais celui-ci pourra encore être arrêté à tout moment, selon l’urgence sanitaire. Ce qui repousse encore une date prévisible de diffusion pour cette saison 4 qui n’en finit plus de se faire attendre.

Source : Heroic Hollywood