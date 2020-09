Stranger Things : David Harbour a menti à ses fans au sujet d’Hopper

David Harbour reconnaît avoir menti aux fans sur le sort de Hopper après le cliffhanger concluant la troisième saison de Stranger Things. Le final de la dernière saison montre Hopper se sacrifiant pour sauver Joyce et les enfants devant la porte que les russes ont construit sous Hawkins. Mais le teaser de la saison 4 dévoile Hopper emprisonné et soumis aux travaux forcés dans la friche russe de Kamchatka.

Hooper, dans une mauvaise passe – Crédit photo : Netflix

Hopper : Une résurrection inspirée du Seigneur des Anneaux

Le choix scénaristique fait déjà beaucoup de bruit parmi les fans de la série. Le comédien David Harbour est revenu en détails sur ce twist inattendu dans une interview. » Gandalf le Gris qui combat le Balrog et devient ensuite Gandalf le Blanc, voilà l’idée derrière la résurrection du personnage du shérif Hopper. Et mythologiquement, Hopper, dans un sens, doit changer. On ne peut pas faire comme si rien ne c’était passé. Il doit ressusciter d’une manière ou d’une autre. C’était donc une excellente occasion de le faire. Nous verrons donc un gars très différent avancer dans la saison 4. Le même gars mais dans une veine différente. C’est très cool de jouer ça. »

Quel destin pour Hopper ?

La rédemption du personnage semble donc se positionner en sujet principal dans la prochaine saison. Si dans les prémices de la série, Hopper est dépeint comme un homme brut et dur, insensible aux douleurs du monde qui l’entoure, son attitude commence à changer dès son idylle avec Joyce. Le mâle dominant et violent se mue peu à peu en père adoptif modèle pour Eleven. A l’image de Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux , qui tombe jusqu’à une fin présumée dans un gouffre pour ressortir en sauveur, Hopper sera totalement métamorphosé par sa captivité en Russie. Mais au delà de ce changement, de nombreuses questions restent en suspend. Comment Hopper a t-il pu survivre à une explosion d’une telle violence ? Et surtout quelle est la raison avérée ou non pour être retenu prisonnier par les forces de l’ordre russe ? Les réponses apportées par les Frères Duffer promettent d’être savoureuses.

La saison 4 de Stranger Things était en cours de tournage avant que la crise sanitaire ne force son arrêt, comme de nombreuses autres productions. Gageons que ce retournement de situation va susciter la curiosité des fans du programme.

