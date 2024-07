Stranger Things saison 5 : Netflix confirme enfin la fenêtre de sortie, encore un peu de patience

© Netflix

La saison 5 de Stranger Things promet de grands moments aux fans si l’on en croit Maya Hawke, l’interprète de Robin. Quelle que soit la qualité des épisodes et les événements qui joncheront le parcours d’Eleven et sa bande, l’émotion sera forcément à son comble lors des toutes dernières minutes de cette saison finale.

Vous aurez largement le temps de vous préparer à faire vos adieux à Hawkins, puisque les épisodes de la saison 5 de Stranger Things seront aussi longs que des films. En revanche, vous ne devrez pas attendre si longtemps que ça pour les découvrir : Netflix vient de confirmer la fenêtre de sortie de la conclusion de la série.

Netflix confirme que la saison 5 de Stranger Things arrive en 2025

Netflix organisait récemment une interview liée aux résultats financiers de son deuxième trimestre de l’année 2024. Un événement visiblement publiquement sur YouTube dans lequel intervenait Ted Sarandos, PDG de l’entreprise. L’occasion d’en dire plus sur les programmes prévus sur Netflix l’année prochain.

« D’ici 2025, il y aura de nouvelles saisons de Mercredi, Stranger Things et The Night Agent, et nous sommes en train de produire One Piece. Il y a donc beaucoup d’excitation rien qu’autour de nos séries », s’enthousiasme-t-il.

Étant donné que le tournage de la saison 5 de Stranger Things se termine en décembre, on pouvait se douter que les nouveaux épisodes arriveraient sur Netflix dès l’an prochain. Cependant, cette confirmation de Ted Sarandos lève l’once de doute qui planait encore sur la fenêtre de sortie, bien fixée à 2025. Il faut plus s’attendre à une arrivée en deuxième partie d’année.

À lire > Stranger Things saison 5 : cette photo de Will alimente les théories des fans

Rappelons que la grève des scénaristes du printemps 2023 avait repoussé le début du tournage de la saison 5 de Stranger Things. A priori, rien ne devrait venir mettre des bâtons dans les roues de la production d’ici la fin de l’année.