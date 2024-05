Stranger Things saison 5 : une image officielle dévoilée, Nancy et Jonathan à l’honneur

© Netflix

Le tournage de la saison 5 de Stranger Things bat son plein, comme celui d’autres séries très attendues telles que The Witcher et The Last of Us. Alors qu’il devait commencer l’an dernier, la grève des scénaristes l’a repoussé de plusieurs mois jusqu’en janvier 2024.

Millie Bobby Brown dévoilait récemment que le tournage de la saison 5 de Stranger Things s’achèverait en fin d’année. Avant la sortie de la série sur Netflix en 2025, Ross Duffer, cocréateurs de la série avec son jumeau Matt, partage une image inédite issues d’un épisode de la saison.

La première image officielle de la saison 5 de Stranger Things dévoilée

Les fans de Stranger Things ont pris l’habitude de patienter avant la sortie des nouveaux épisodes du show de science-fiction. Quasiment trois années séparaient la sortie des saisons 3 et 4 sur Netflix. Ross Duffer, sûrement bien conscient que le public prend son mal en patience, fait monter l’excitation en dévoilant une image inédite de la cinquième saison.

Sur le cliché partagé par le cocréateur de Stranger Things, on voit Nancy et Jonathan en voiture, a priori en train de se cacher de quelqu’un… ou de quelque chose. Cette image ravit les fans qui apprécient chaque moment partagés par les deux personnages… n’en déplaise à Steve.

Il s’agit du premier cliché partagé par Matt et Ross Duffer ne dévoilant pas les coulisses du tournage, mais bien un plan que pourront retrouver les nombreux téléspectateurs de Stranger Things dans la saison 5 du programme.

Rappelons que Maya Hawke, l’interprète de la très appréciée Robin, indiquait que le grand final de Stranger Things marquerait les fans. Il faudra attendre un peu pour le découvrir, mais espérons pour le public que l’actrice dise vrai et que les huit épisodes de la dernière saison du show se montrent à la hauteur.