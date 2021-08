Stranger Things : la saison 5 sera-t-elle la dernière de la série ?

Les fans attendent avec impatience l’annonce de la date de sortie de la saison 4 de Stranger Things. Les showrunners se sont récemment excusés du retard de la série dont le tournage est presque terminé. Néanmoins, les fans ont aussi une autre question en tête. Quand se terminera Stranger Things ? La série phénomène de Netflix s’arrêtera-t-elle après la saison 4 ou la saison 5 ?

Stranger Things – Crédit : Netflix

Depuis la première saison de Stranger Things en 2017, la série a littéralement explosé avec plusieurs dizaines de millions de spectateurs à travers le monde. Fière de son succès, la série a enchaîné les saisons et sa popularité ne s’est jamais essoufflée. Cependant, cela n’empêche pas qu’elle se rapproche de la fin. Nous savons d’ailleurs que les scénaristes ont tranché sur la fin de la série depuis l’année dernière.

« Les frères ont la fin en vue », révèle Shawn Levy

Dans une interview accordée à Collider, le producteur délégué Shawn Levy a donné plus de détails sur la fin de Stranger Things. Il n’a pas confirmé si la saison 4 sera la dernière de la série, mais ses propos suggèrent plutôt que la saison 5 sera la finale.

Shawn Levy a révélé que : « j’ai la fin en vue. Les frères ont la fin en vue. Il y a un plan et cela aussi sera partagé pas tout à fait dès que la saison 4 sortira, mais assez tôt. Je peux dire ceci. Personne ne l’invente au fur et à mesure et il y a un endgame ». Déjà que les enjeux de la saison 4 n’ont jamais été aussi élevés selon Sadie Sink, ceux de la finale le seront encore plus. Les fans s’attendront à une fin grandiose pour conclure les aventures de Mike, Will, Dustin et Onze.

D’ailleurs, la série pourrait bien avoir droit à des spin-offs une fois qu’elle sera officiellement terminée. D’après Shawn Levy, « il y a un réel appétit vorace pour toute ramification, tout autre format d’itération ou extension de la franchise, les personnages et la mythologie. Et certes, ces conversations ont à peine évolué, mais elles ne sont pas non plus inexistantes ». Netflix n’a donc pas prévu d’abandonner de sitôt l’univers de Stranger Things, mais nous n’avons pas de détails supplémentaires.

Source : Heroic Hollywood