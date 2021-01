Stranger Things : pourquoi Bob Newby a-t-il été tué si tôt dans la série ?

Bob Newby (Sean Astin) dans la saison 2 de Stranger Things – Crédit : Netflix

Les fans de Stranger Things ont tous été profondément marqués par la mort violente de Bob Newby. Interprété par Sean Astin, le personnage est mort dans le huitième épisode de la deuxième saison « Le Flagelleur mental ». Alors que Bob était coincé avec Joyce, Mike, Will, Owens et Hopper dans le laboratoire en proie aux Démogorgons, il réussit à rétablir le courant électrique avant d’être dévoré vivant par un jeune Démogorgon. Le sacrifice de Bob Newby n’a pas été bien vécu par certains fans qui appréciaient beaucoup ce personnage, tout comme la mort de Barb qui a créé une polémique.

Bob Newby a failli mourir encore plus tôt dans Stranger Things

Les frères Duffer, créateurs de Stranger Things, avaient une bonne raison de faire disparaître Bob Newby dans la saison 2. En effet, le personnage devait dès le début être présent dans une seule saison afin de marquer les autres personnages qui lui étaient émotionnellement attachés.

De plus, Bob Newby avait également le rôle très important de figure paternelle auprès du jeune Will. Celui-ci a donc beaucoup souffert de son décès. Il faut aussi préciser que Joyce Rider, qui était à ce moment la petite amie de Bob Newby, devait faire son deuil avant d’ouvrir son cœur à Hopper dans la saison suivante. Celui-ci a d’ailleurs failli avoir le même destin que Bob. Il s’est sacrifié pour sauver Joyce et les enfants dans le dernier épisode. Néanmoins, nous savons d’ores et déjà que Hopper est bel et bien vivant. Il est prisonnier d’un goulag russe comme le teaser de la saison 4 l’a révélé.

Néanmoins, les frères Duffer ont révélé que leur plan original était de faire disparaître Bob encore plus tôt dans la série. En effet, il aurait dû disparaître dans le troisième épisode en conduisant Will à l’école. Ce dernier aurait été possédé par le Mind Flayer avant de tuer Bob Newby. Quoi qu’il en soit, les fans n’ont pas oublié ce personnage emblématique qui a fait preuve d’un énorme courage. Nous le reverrons peut-être dans la prochaine saison grâce à un flashback. En attendant, la saison 4 de Stranger Things n’a toujours pas de date de sortie sur Netflix. Cependant, il ne faut pas s’attendre à sa diffusion avant la fin de l’année 2021.

Source : Screen Rant