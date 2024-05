Téléchargement illégal : YggTorrent devient privé, il faut un compte pour y accéder

© pexels

Les Français sont les plus gros consommateurs d’IPTV et de streaming pirate au sein de l’Union européenne. Plutôt que de payer l’accès à des plateformes de SVOD ou de passer par des plateformes légales, les amateurs de films et de séries se tournent vers ces solutions interdites.

Certains sites pirates ont la cote en France, comme YggTorrent, une des plateformes de téléchargement illégal les plus populaires. Malheureusement pour ses utilisateurs, il est maintenant obligatoire de s’enregistrer pour y accéder.

YggTorrent, le site de téléchargement illégal, devient privé

Coup dur pour les amateurs d’YggTorrent ne possédant pas de compte sur le site. La plateforme est désormais privée, ce qui signifie que seuls les utilisateurs s’étant inscrits peuvent accéder au contenu et télécharger des fichiers.

« Ygg devient un Tracker Bittorrent privé : la connexion est désormais requise pour accéder au site », peut-on lire sur la page d’accueil du site, où il faut entrer son pseudo et son mot de passe ou bien créer un compte.

Pourquoi un tel changement ? La plateforme révèle que les mesures de blocage prises en France ont motivé cette décision. Depuis le début d’année, la justice français a effectivement ordonné le blocage de plusieurs dizaines de sites de streaming et de téléchargement illégal. YggTorrent en fait partie, les fournisseurs d’accès à Internet ont donc 18 mois pour le faire.

🧐 #Piratage | Quel est le bilan des mesures de protection des œuvres et des contenus sportifs ? La baisse des pratiques illicites se confirme-t-elle ? Réponses dans notre nouveau bilan consacré à la lutte contre le piratage 🔽 — Arcom (@Arcom_fr) April 30, 2024

« Nous avons décidé de rendre le site privé pour le moment et de mettre en place un service DMCA plus réactif qu’auparavant », explique YggTorrent à TorrentFreak. Est-ce que la justice et les ayants droit verront ce changement d’un bon œil, permettant à la plateforme de continuer à opérer ?

Les utilisateurs vont-ils majoritairement décider de créer un profil ou s’orienter vers une plateforme ne demandant pas leurs informations personnelles ? Pour l’heure, le site compte six millions d’utilisateurs enregistrés. Malgré tout, ce chiffre devrait considérablement grimper dans les prochains jours.