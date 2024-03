Super Mario Bros. le film 2 est annoncé, avec une date de sortie

Nintendo officialise un second film Super Mario Nintendo officialise un second film Super Mario Nintendo officialise un second film Super Mario

C’est officiel, on aura droit à un Super Mario Bros. Movie 2. Après le succès retentissant du premier film d’animation sorti en 2023, Nintendo, Universal et Illumination se sont associés à nouveau pour offrir une suite aux aventures du célèbre plombier et de son frère Luigi au cinéma.

Le premier film, sorti en 2023, a été un véritable carton au box-office, devenant le deuxième film le plus rentable de l’année avec plus de 1,3 milliard de dollars de recettes. Il faut dire que l’adaptation était réussie et a su conquérir le cœur des fans de la saga, petits et grands.

Le film Super Mario Bros. 2 débarque en 2026

Si une suite directe au premier film semblait évidente, il est intéressant de noter que Miyamoto et Meledandri évitent de parler explicitement de « Super Mario Bros. Le Film 2 ». Le retour des personnages plébiscités par les fans est sans doute la meilleure option pour surfer sur la vague du succès, mais l’ambition d’étendre l’univers de Nintendo (comme l’a indiqué Miyamoto) pourrait s’avérer payante.

Le premier film a déjà introduit un large éventail de personnages secondaires sur lesquels il est possible de se concentrer, comme Donkey Kong, interprété par Seth Rogen, ou encore Yoshi, aperçu dans une scène post-générique. Même si ce n’est pas techniquement annoncé comme une suite directe, le prochain film pourrait parfaitement reprendre la même trame narrative.

Bowser est certes le méchant emblématique de la saga, mais de nombreux autres antagonistes pourraient lui voler la vedette. On pense par exemple à Wart, le tyran de Subcon, aux sept enfants de Bowser, ou encore à Tatanga, l’astronaute maléfique. Il ne faut pas oublier non plus l’existence de Shadow Mario, qui s’est finalement révélé être Bowser Jr. dans certains jeux.

Étant donné que les acteurs du premier film sont partants pour reprendre leur rôle, on peut imaginer que Chris Pratt, Jack Black et Anya Taylor-Joy seront de retour d’une manière ou d’une autre dans ce nouveau long-métrage, même si l’histoire se concentre sur un personnage différent.

Enfin, avec le développement d’un film live-action Zelda par le studio Sony, il serait intéressant de voir si Nintendo pourrait semer quelques indices en direction de cette future adaptation tout en continuant d’explorer l’univers du jeu de plateforme coloré de Super Mario.

La date de sortie de Super Mario Bros. 2 est prévue pour le 3 avril 2026 aux États-Unis. Le communiqué de presse officiel ne mentionne malheureusement pas spécifiquement la date de sortie en France. Généralement, les films d’animation sortent à des dates similaires aux États-Unis et en France, avec parfois un décalage de quelques jours.