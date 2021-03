Super Nintendo World : le parc d’attractions ouvrira le 18 mars à Universal Studio Japan

L’ouverture tant attendue de Super Nintendo World a été décidée après la levée de l’état d’urgence COVID-19 sur la préfecture occidentale d’Osaka la semaine dernière. Le parc avait vu son ouverture être reportée à deux reprises déjà.

Super Nintendo World Japan – Crédit : Nintendo

Le parc d’attractions immersif basé sur l’univers du jeu vidéo était censé ouvrir plus tôt cette année, mais Universal a retardé son ouverture en raison de règles sanitaires plus strictes au Japon. L’ouverture officielle du 18 mars marquera également le début de la célébration du 20e anniversaire d’Universal Studios Japan.

Des vidéos dont une publicité nous avaient permis de découvrir le parc et son attraction Yoshi’s Adventure. Celle-ci met en avant les bracelets connectés Power-Up qui seront remis à tous les visiteurs dès l’entrée dans le parc. Une visite guidée avait même été organisée par le père de Mario lui-même, Shigeru Miyamoto.

Ouverture le 18 mars avec des règles sanitaires strictes

Le parc, situé dans les studios Universal à Osaka, accueillera un nombre limité de visiteurs. En effet, il fonctionnera avec des mesures d’hygiène strictes. Cela comprend par exemple l’obligation de porter un masque. Si vous avez l’occasion de voyager au Japon et que vous souhaitez visiter le parc Super Nintendo World dès son ouverture, vous devrez acheter un Pass Express Universel ici. Celui-ci vous donne accès au Super Nintendo World à une heure précise.

Le parc d’attractions Super Nintendo World de Mario et ses amis ne va pas se cantonner du Japon, puisqu’un autre parc du même nom ouvrira en 2025 aux Etats-Unis à Orlando. Super Nintendo World sera le troisième parc d’attractions localisé à Orlando. Cela fera de ce spot de choix la future destination de référence pour les amoureux des attractions à sensations.

La ville d’Orlando peut déjà compter sur le Walt Disney World, qui est le plus gros complexe Disney au monde. Il compte 6 parcs différents, dont 4 parcs à thème et 2 parcs aquatiques. On trouve également à Orlando le parc Universal Orlando. Il s’articule autour de différentes zones avec des thématiques différentes comme les Simpsons, Shrek ou Moi Moche et Méchant. C’est notamment dans ce parc qu’on peut retrouver des reconstitutions dans l’univers d’Harry Potter comme le village de Pré au Lard, le château Poudlard ou encore Londres et le Chemin de Traverse.

Source : Nintendo