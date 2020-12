Le père de Mario vous offre une visite guidée du parc Super Nintendo World

À moins de 2 mois de son ouverture au public, le parc d’attractions Super Nintendo World est l’objet de toutes les attentions. À l’occasion du dernier Nintendo Direct, Shigeru Miyamoto a joué les guides pour présenter en détail le parc et ses attractions aux plus impatients.

L’impressionnant décor de Super Mario en taille réelle dans le futur parc Nintendo World

Crédits : Nintendo

On ne présente plus, ni Nintendo, ni Mario. Alors quand alors le partenariat entre le studio de jeux vidéo a annoncé avoir signé un partenariat avec le parc Universal Studio d’Osaka, cela n’a pas manqué de créer l’excitation des fans du plombier aux super pouvoirs, particulièrement japonais.

Plus que 6 semaines de patience avant l’ouverture du parc

Il aura toutefois fallu attendre près de 6 ans pour voir le projet sortir de terre. Depuis son annonce en mai 2015 et la pose de la première pierre en juin 2017, peu d’informations sur le parc avaient filtré. Un clip vidéo avait été diffusé en janvier dernier et les plans avaient fuités en juin . Prévus pour être terminés au moment des Jeux Olympiques de Tokyo qui devaient mettre le e-sport à l’honneur, les travaux ont toutefois pris du retard à cause de la pandémie de Covid-19. C’est donc le 4 février 2021 que le parc ouvrira enfin ses portes au public.

Pour sa première présentation officielle, la charge est revenue à Shigeru Miyamoto, le célèbre papa de Mario, Donkey Kong, Zelda, Pikmon et bien d’autres. La visite commence fort avec le hall du château de Peach de Super Mario 64. Toute la magie du parc réside dans les détails, comme les peintures qui changent en fonction de l’angle. L’extérieur ressemble trait pour trait à un niveau de Super Mario, avec ses Goomba, ses plantes carnivores, ses tortues et bien sûr ses plateformes mouvantes.

De nombreux cubes avec le point d’interrogation sont répartis dans le parc. Ils permettent aux visiteurs de débloquer des secrets grâce au bracelet Power-Up qui leur sera remis. Une application permet de vérifier la progression, comme on pourrait le faire dans un niveau de Super Mario. Cerise sur le gâteau, ils sont compatibles avec Amibo et peuvent donc être utilisés de retour à la maison. Après un passage au restaurant pour des plats et desserts exclusif, on ne manquera pas le passage par l’une des nombreuses boutiques qui offriront une large sélection de goodies Nintendo. Le parc d’Osaka est le premier du genre, d’autres ouvriront en Floride, Californie et Singapour.

Source : Nintendo