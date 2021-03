Le parc d’attractions Super Nintendo d’Orlando obtient un délai de construction

C’est un projet titanesque, attendu de longue date par le monde entier. Après avoir ouvert ses premiers sites en Asie, Super Nintendo Word devait ouvrir au public aux Etats-Unis à l’horizon 2023. Mais la pandémie mondiale et les retards accumulés ont radicalement changé la donne. Il faudra désormais attendre 2025 pour espérer se rendre à Orlando et découvrir ce parc dédié aux héros Nintendo. Après avoir été mis à l’arrêt, le chantier vient tout juste de reprendre, laissant entrevoir de nouvelles perspectives. Cette ouverture est très observée, la région misant déjà sur d’importantes retombées touristiques et économiques.

Super Nintendo World : le chantier reprend à Orlando – Crédit : Nintendo

Super Nintendo Word sera le troisième parc d’attractions localisé à Orlando, faisant de ce spot de choix la future destination de référence pour les amoureux des attractions à sensations.

Un projet attendu et très observé

Le site d’Osaka est pour sa part prêt à ouvrir ses portes. Les premiers visiteurs, attendus le 4 février dernier, devront encore attendre quelques mois. La crise sanitaire est passée par là, contraignant à repousser l’inauguration officielle de quelques semaines. Mais tout est en ordre de marche, affirme t-on au sein de la société mère. Pour donner l’eau à la bouche aux touristes, les dirigeants ont cependant permis à une poignée de visiteurs de découvrir le résultat. De nombreuses vidéos circulent actuellement sur la toile, laissant présager un résultat à la hauteur des attentes.

Une ouverture côté USA est décisive pour le groupe. En effet, il semble bien plus simple de se rendre à Orlando qu’en Asie. Et beaucoup de touristes pourraient bouder cette partie du globe, face aux nombreuses restrictions encore en place, avec une quarantaine ultra-stricte. Mais il faudra encore attendre quatre longues années pour espérer franchir les grilles de ce nouveau site.

Le projet compte bien concurrencer notamment Disney Word, offrant un terrain de plus de 750 hectares, avec la construction de nouveaux hôtels et d’un centre commercial. La région attend également cette ouverture pour rattraper les pertes engendrées par les fermetures des ses bases de loisirs déjà existantes. Et ce projet est bien évidemment synonyme de nombreux nouveaux emplois !

Mais il faudra encore prendre son mal en patience. Même si tous les marqueurs sont au vert pour relancer la machine, il ne faudra pas que de nouveaux retards viennent compromettre le délai accordé par les autorités.

Source : Screenrant