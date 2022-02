Sur la Lune, le rover chinois Yutu-2 découvre deux sphères de verre translucide

Le rover Yutu-2 de l’agence spatiale chinoise a atterri sur la face cachée de la Lune en 2019. Il a pour mission d’étudier la surface lunaire. La Chine communique peu d’informations sur son activité. Cependant, le rover est toujours en activité alors qu’il était prévu pour fonctionner seulement trois mois.

Deux sphérules de verre lunaires confirmées (en haut) et deux autres potentielles sphérules (en bas) – Crédit : Science China Press

Depuis son alunissage, le rover Yutu-2 a déjà effectué plusieurs découvertes intéressantes. Il a aperçu l’année dernière une forme étrangement cubique qui était en fait un rocher lunaire. Quelques mois plus tard, il a découvert une pierre étrange en forme de spirale. Cette fois-ci, une nouvelle étude à paraître le 26 février 2022 dans la revue Science Bulletin détaille la découverte de deux « globules de verre translucides sur la Lune ».

Les petites billes de verre lunaire mesurent entre 1,5 et 2,5 cm de diamètre

Ces petites sphérules de verre translucide sont intactes, mais ce ne sont pas des billes d’une cour de récréation extraterrestre. Il s’agit effectivement d’un phénomène parfaitement naturel. Comme l’explique l’étude, « le verre est omniprésent dans le régolithe lunaire, et les impacts du volcanisme et de l’hypervitesse sont les principaux mécanismes de formation de verre lunaire ». Des dépôts de verre volcanique se sont formés lorsque la Lune était volcaniquement active il y a plus de 18 millions d’années. Aujourd’hui, de nouveaux dépôts de verre peuvent se former suite à la chaleur générée par l’impact de météorites sur la surface lunaire.

En fait, les sphérules de verre sont courantes sur la Lune, mais elles sont de très petite taille. Elles mesurent généralement moins de 3 mm de diamètre. Néanmoins, les deux sphères découvertes par Yutu-2 mesurent entre 1,5 et 2,5 cm. Nous ne savons pas pourquoi elles sont aussi larges, mais elles sont en tout cas impressionnantes.

Les chercheurs ont aussi expliqué que « les globules ont été formés ou exposés récemment, comme en témoignent leurs formes intactes et l’exposition de leur surface ». En effet, la mission Apollo 16 a rapporté des échantillons de sphérules lunaires en 1972, mais ils n’étaient pas aussi sphériques et translucides que ceux repérés par Yutu-2.

Source : Daily Mail