Surveillez votre maison grâce à cette caméra de surveillance Tapo à prix accessible pour les soldes

Chez Amazon, la caméra de surveillance Tapo C520WS bénéficie d’une belle réduction et passe ainsi à 59,99 € durant les soldes d’hiver.

Grâce à cette caméra de surveillance Tapo C520WS vous pourrez surveiller l’extérieur de votre maison à tout moment. Si vous voulez sécuriser votre maison mais que vous avez un petit budget, découvrez vite cette caméra de surveillance de la marque Tapo, actuellement elle est affichée à 59,99 € au lieu de 89,90 €.

La caméra de surveillance Tapo C520WS est à prix réduit chez Amazon

Affiché d’habitude à presque 90 €, c’est désormais un prix tout à fait abordable qui est proposé chez Amazon grâce aux soldes d’hiver. En effet, pour moins de 60 €, vous pourrez garder un œil chez vous. Avant de vous décider, voici en détail les fonctionnalités proposées par ce produit en promotion.

Conçue pour être installée à l’extérieur, la caméra Tapo résiste aux intempéries, quelque soit les températures vous pourrez donc continuer à l’utiliser. Une fois en place, elle pourra surveiller votre extérieur et vous informer au moindre mouvement suspect et ce grâce à sa connexion en wifi. A savoir qu’elle est équipée de fonctions intelligentes dont la reconnaissance des objets et des personnes, ce qui vous évitera de ne pas recevoir une alerte à chaque fois, pour cela il faudra les enregistrer au préalable.

La caméra adopte une résolution de 2560 x 1440 pixels, une vision nocturne et une vision horizontale à 360° et verticale à 130° ce qui vous permettra de surveiller essentiellement les secteurs essentiels et d’éliminer les angles morts.

Afin de garder une trace, vous pourrez enregistrer les vidéos sur une carte microSD ou en utilisant le service cloup Tapo Care. Toutefois, dans le doute, prenez quelques instants pour consulter notre comparatif des meilleurs caméras de surveillance pour l’extérieur, ainsi vous serez certain de faire le bon choix.