Soyez rassuré en achetant cette caméra de surveillance Tapo C310 avec alarme intégrée

Chez Amazon, cette caméra de surveillance Tapo C310 est en promotion et passe ainsi à seulement 36,99 €.

Pour surveiller son intérieur, les caméras de surveillance sont idéales et sont désormais plus accessibles. Actuellement, chez Amazon, cette caméra de surveillance Tapo C310 bénéficie d’une belle réduction et passe passe ainsi à 36,99 € au lieu de presque 40 €.

CLIQUEZ ICI POUR ACCEDER A CE BON PLAN

La Tapo C310 est sans doute la caméra à avoir pour surveiller votre maison

Cette caméra de la firme chinoise assure de nombreux avantages qui devraient vous intéresser. En effet, pour seulement 36,99 €, vous serez rassurer lors de vos déplacements plus ou moins importants. Toutefois, avant de passer à l’étape suivante et de valider votre commande, voici plus de renseignements sur ce produit actuellement en promotion.

D’apparence atypique, cette caméra aborde un petit gabarit en forme de cube équipée de deux antennes wifi qui peuvent bouger afin de la placer correctement sur un meuble par exemple. Toutefois, vous avez également la possibilité de l’installer à l’extérieur car elle est résistante aux intempéries. Cependant, avant de la fixer, pensez à vérifier la connexion pour ne pas faire des trous inutilement.

La Tapo C310 va bien évidemment surveiller votre intérieur mais sachez que pour plus de sécurité elle est équipée d’un détecteur de mouvement qui se déclenchera au moindre mouvement suspect. Via l’application et votre smartphone, vous recevrez ensuite une notification qui vous permettra si besoin de déclencher une alarme.

CLIQUEZ ICI POUR ACCEDER A CE BON PLAN

Discrète, avec une qualité d’image correcte ainsi qu’un détecteur de mouvement et une alarme, elle représente sans nul doute un investissement prioritaire. Si vous pensez qu’elle ne correspond pas à toutes vos attentes, prenez quelques instants pour consulter notre comparatif des meilleures caméras de surveillance.