Switch Lite : les meilleurs accessoires pour protéger et optimiser la console de Nintendo

Plus compacte et plus légère que la Switch, la Switch Lite n’est pas compatible avec l’ensemble des accessoires de son aînée. Voici la sélection des produits qui lui sont dévolus.

La Switch Lite a fait son entrée sur le marché le 20 septembre 2019. Elle s’affiche comme plus compacte, plus légère, en un mot plus nomade que la Switch. Pour obtenir ce résultat elle abandonne les Joy-Con détachables et son branchement à un écran externe. De facto, l’ensemble de ces modifications entraîne un remaniement des accessoires adaptables à cette Switch Lite. Si vous avez craqué pour cette machine colorée, voici notre sélection des meilleurs accessoires à envisager, tant pour protéger que pour exploiter à fond la Switch Lite et profiter des meilleurs jeux.

Nintendo Switch Lite vs. Switch : quelle console choisir ?

Switch Lite : les meilleures protections

Housse de transport iVoler

Si elle est plus résistante qu’une Switch classique, la Lite n’est pas pour autant indestructible. Pour la protéger au mieux lors des déplacements, une housse de transport est la meilleure solution. Celle d’iVoler semble être actuellement le meilleur choix. Assez fine (3,5 cm), elle accueille confortablement la console ainsi que dix cartouches de jeu ou encore des écouteurs et un câble USB-C. Et le fabricant ne s’arrête pas là puisqu’il ajoute à son pack deux verres trempés pour protéger efficacement l’écran de la Switch Lite. Un must-have !

Protection Hori Duraflexi

Une pochette protège la Switch Lite durant son transport. Une fois en jeu, son châssis est exposé. Si jamais elle vient à tomber, il pourrait y avoir des dégâts. Hori le sait bien et propose donc une protection en polyuréthane thermoplastique. À la fois résistant et flexible, ce matériau assure une protection maximum. Sa texture offre également une meilleure adhérence. Aucune chance qu’elle ne vous glisse entre les doigts. S’il peut paraître superflu pour des joueurs précautionneux, cet accessoire sera sans nul doute plébiscité par les parents.

Protection d’écran amFilm en verre trempé

amFilm fabrique l’un des films de protection le plus populaire de la Switch. Avec la sortie de la Switch Lite, l’accessoiriste n’a fait que revoir la taille de son produit. Bon marché, ce verre trempé de 0,3 mm d’épaisseur résiste aux rayures et empreintes de doigt. De plus, il est transparent, de quoi assurer une expérience visuelle non dégradé, sans perte de luminosité. Quatre protections sont incluses dans ce pack, de quoi voir venir ou équiper ses proches à moindres frais.

Switch Lite : les meilleures accessoires pour jouer

Hori Dual USB PlayStand

La base d’Hori résout l’un des plus gros problèmes de la Switch Lite : le manque d’un pied pour la poser sur la table. Mais cet accessoire ne se contente pas de proposer un socle pour la console, il lui apporte également deux ports USB afin d’y brancher deux manettes et jouer en multijoueur sur la même console à moindres frais (les manettes filaires sont bien moins onéreuses que les sans-fil). À noter aussi que la base d’Hori possède également une entrée USB-C afin de charger la console tout en jouant.

Anker PowerCore 20100 Nintendo Switch Edition

La Switch Lite est étudiée pour être exclusivement utilisée en déplacement. Sans mode sédentaire, elle nécessite une bonne autonomie. Malgré une plus petite batterie, elle promet quatre heures d’autonomie sur Zelda Breath of the Wild. Une belle performance pour un open-world. Néanmoins, difficile de lâcher la manette en plein donjon. Et puisqu’une prise de courant n’est pas toujours à portée, une batterie externe semble être la solution idéale. Et on se tourne alors naturellement vers la batterie Anker, floquée du logo de la console. La PowerCore 20100 offre plus de 20 000 mAh, de quoi offrir deux charges et demie à la console de Nintendo, soit au maximum 15 heures de jeu supplémentaires.

Carte SanDisk microSDXC 128 Go

Si vous achetez des jeux dématérialisés, les 32 Go d’espace de stockage de votre Switch Lite seront bientôt insuffisants, surtout que les jeux AAA disponibles sur l’eshop de Nintendo sont particulièrement gourmands. La solution est alors d’adjoindre une carte microSD pour être certain de pouvoir emporter tous ses jeux avec soi. SanDisk a bien sorti une carte microSDXC sous licence Nintendo, mais elle est vendue plus de 30 € pour 128 Go. Pour 10 € de moins, on accède au même modèle sans licence Nintendo. Aucune raison de se priver de cette ristourne d’autant plus qu’elle est 100 % compatible avec les Switch.

Casque SteelSeries Arctis 3

Vous avez besoin d’un casque de jeu pour être totalement immergé dans votre Switch Lite. Le SteelSeries Arctis 3 est l’une des meilleures options avec un prix très raisonnable. C’est l’un des modèles les plus confortables que nous avons pu essayer. Ses coussinets en tissu et son réglage en hauteur automatique sont appréciables. Ses haut-parleurs de 40 mm offrent un son clair et lumineux. La restitution de son micro est également de bonne facture. Et le mieux est qu’il ne se limite pas à la Switch. Vous pourrez tout aussi bien l’utiliser avec votre smartphone, votre PS4 ou votre PC.

Adaptateur Bluetooth pour écouteurs/casques

Nintendo ne change pas de politique. La Switch Lite est dépourvue de Bluetooth Audio. Seule la prise jack permet de diffuser le son à l’extérieur. Néanmoins, des constructeurs tiers mettent à disposition des dongles USB-C pour les consoles de Nintendo. Les plus fins ne sont encore compatibles qu’avec le premier modèle, à cause de petits ergots qui ne s’emboîtent que sur cette console. En attendant qu’ils soient modifiés pour la Switch Lite, on peut se tourner vers d’autres, comme le Route+ Pro de GuliKit. Un peu gros, il a l’avantage de pouvoir être déporté à l’arrière de la console. De plus, il possède une entrée USB-C. Il est ainsi possible d’en profiter tout en chargeant sa Switch.