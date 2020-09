Switch : Nintendo vous conseille de recharger la batterie de la console tous les six mois

Votre Nintendo Switch prend la poussière quelque part dans votre maison ? La firme japonaise vous conseille de recharger la batterie de la console au moins une fois tous les six mois afin d’éviter une mauvaise surprise lorsque vous l’utiliserez à nouveau.

Si vous jouez régulièrement à la Nintendo Switch, vous n’êtes pas vraiment concerné par cette recommandation. Soit votre Switch est confortablement installée dans son dock en permanence, soit vous la rechargez presque quotidiennement. Néanmoins, certains joueurs ne l’utilisent plus autant et ne la rechargent donc pas à intervalles réguliers. Si vous faites partie de ces joueurs, Nintendo vous conseille de recharger complètement la batterie au moins une fois tous les six mois.

La batterie de la Nintendo Switch peut devenir « non rechargeable »

Ce conseil a été partagé sur Twitter par Nintendo Japan. La firme japonaise a décrit une potentielle conséquence désastreuse si vous oubliez de brancher la Switch tous les six mois. En effet, si la batterie de la console n’a pas été chargée ou utilisée pendant une longue période, elle peut « devenir non rechargeable ». Concrètement, quand vous placerez à nouveau la Switch dans son dock ou que vous la brancherez directement sur son adaptateur secteur, il est possible que rien ne se passe. Pas d’écran allumé, pas de voyant, aucun signe de vie.

De plus, certains joueurs s’inquiètent aussi que laisser la console branchée en permanence pourrait réduire son autonomie sur le long terme. Cependant, pour Nintendo, il n’y a aucun risque. Comme on peut le lire sur la page de support, « le fait de laisser la console dans le dock ou de la brancher directement sur l’adaptateur secteur pendant la nuit, ou au-delà du point où la batterie est complètement chargée, n’endommagera pas la batterie ». Bien entendu, la batterie lithium-ion de votre Nintendo Switch s’use progressivement. Si vous possédez la console depuis sa sortie, vous avez sûrement remarqué qu’elle ne tient plus aussi longtemps. Heureusement, elle peut être remplacée par une nouvelle.

Enfin, le conseil de recharger la console tous les six mois s’applique également à la Nintendo Switch Lite. D’ailleurs, si vous hésitez toujours entre la Switch standard et la Lite, sachez que cette dernière gagne une heure d’autonomie par rapport à sa grande sœur. Et, si cela ne vous suffit pas, vous pouvez toujours vous équiper d’une batterie externe. Par exemple, la Anker PowerCore 20100 Nintendo Switch Edition qui fait partie des meilleurs accessoires de la console. La prochaine Nintendo Switch qui serait en préparation apportera peut-être une meilleure autonomie en plus de la 4K.

