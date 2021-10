Switch OLED : une conception radicalement différente de la Switch classique

Il faut avoir les yeux bien ouverts pour distinguer une Switch modèle « classique » d’une Switch OLED, la dernière née de la série lancée il y a peu par Nintendo. Les manettes blanches sont un premier indice, et l’écran OLED, évidemment, à la qualité bien supérieure. Mais en dépit de leur design extérieur très proche, la Switch OLED est très différente de sa grande sœur quand on s’amuse à regarder l’intérieur.

Switch OLED : des composants miniaturisés pour une performance accrue dans une coque identique

Ne vous amusez pas à démonter votre Nintendo Switch OLED flambant neuve, bien sûr. Laissez ce soin à des professionnels, comme les ingénieurs du site iFixit, qui se font un plaisir de démonter tous les appareils électroniques qui passent à leur portée sitôt leur arrivée sur le marché. La Switch OLED n’y a pas échappé, et c’est ainsi qu’ils ont pu découvrir un nombre de différences bien plus importants avec la version précédente de la Switch qu’il n’y semble de prime abord.

Il y a bien sûr le nouvel écran tactile OLED signé Samsung, que nous avons récemment passé à la torture. Mais pour assurer de meilleures performances à leur nouvelle console en restant dans un format identique à la précédente, les ingénieurs de Nintendo ont dû trouver des astuces pour tout faire tenir sans dépasser la coque. Première étape : la miniaturisation. Le système de refroidissement de la Switch OLED est en effet beaucoup plus petit que les modèles précédents, comme sur la dernière révision de la PlayStation 5 de Sony.

Une Switch OLED moins facile à réparer que la Nintendo Switch originelle

Autre façon de gagner de l’espace, les composants associés au lecteur de carte SD, au lecteur de cartouche et à la prise casque ont été regroupés sur une seule carte. Autre nouveauté très difficile à repérer : les rails de rangement des manettes sur les côtés de la console ont été renforcés pour maintenir les Joy-Cons plus solidement – bien que les manettes elles-mêmes ont toujours les mêmes fragilités sur la Switch OLED. Enfin, les câbles d’interconnexion de la console ont été fixés différemment. Il pourrait s’agir d’un changement destiné à résoudre les problèmes de connectivité WiFi et Bluetooth rencontrés sur certaines Switch ancien modèle.

Cette nouvelle fixation de câbles rendrait cependant la réparation de la Switch OLED plus difficile. Le site iFixit, qui note la facilité à réparer de chaque appareil qui lui tombe sous le tournevis, a noté la nouvelle Switch 7/10. Cela reste un bon score, mais c’est en fait moins que la Switch originelle. Certains slots de stockage mémoire sont soudés à la carte-mère (donc non retirables), ce qui rendra les réparations laborieuses (et coûteuses) si la Switch OLED perd la mémoire (interne).

