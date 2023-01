Switch Pro : Nintendo pourrait lancer sa prochaine console en 2024, d’après des fournisseurs sérieux

© Unsplash/Sara Kurfeß

Pas un mois ne passe dans la sphère vidéoludique sans que la rumeur d’une Switch Pro pointe le bout de son nez. Nintendo a beau nier, rien n’y fait ! Et le rapport du jour risque de relancer la machine car on parle d’une future console à venir chez le constructeur. Dévoilé par Nikkei, source fiable, il se murmure que la firme nippone bosse sur une future Switch Pro ou une nouvelle machine, sans plus de précision.

Une Switch Pro ou une nouvelle console Nintendo ?

Déclinaison plus puissante de la Nintendo Switch ? Nouvelle console ? Un rapport de Nikkei nous apprend que Nintendo a débuté les négociations avec plusieurs fournisseurs pour produire sa prochaine machine. Si la Nintendo Switch affiche des ventes impressionnantes, la console fête ses 6 ans sous peu et si le constructeur ne mise pas sur la puissance, son retard technique se fait sentir. Il faut donc un gain de performances pour concurrencer les géants Xbox et PlayStation.

Pourrait-il s’agit d’une Switch Pro ? Nintendo a plusieurs fois fait savoir qu’un tel projet n’est pas dans ses cartons. Sur ce point, on veut bien le croire. Ce n’est pas forcément le moment de lancer une nouvelle déclinaison après la Switch OLED. D’autant plus que la console actuelle se vend extrêmement bien.

Selon Nikkei, la sortie de la nouvelle console de Nintendo va intervenir à la mi-2024. La Nintendo Switch aura déjà 7 ans, le timing semble idéal. Qui sait, peut-être qu’une conférence aura lieu dans les mois à venir ? Pour rappel, la présentation de la Switch a eu lieu en octobre 2016 pour une sortie l’année suivante. Un calendrier similaire pour la console dont parle Nikkei semble probable.

Nintendo, le culte du secret

Une chose est sûre, Nintendo ne risque pas de confirmer cette information. Le constructeur a un certain culte du secret et on l’imagine mal saborder la sortie de son nouveau bébé. Affaire à suivre cette année 2023 et en 2024. Si une telle console existe et entre en chantier, reste à savoir ce que le constructeur nous réserve.