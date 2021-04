Tesla : Caviar réalise une version revêtue d’or de la Model S Plaid+

La marque Caviar, bien connue pour ses modifications sur les produits Apple, a décidé de se pencher sur les voitures Tesla et plus précisément la Model S Plaid+ pour une série limitée très spéciale.

Il y a quelque temps, Tesla sortait une version extrême de sa Model S, la Plaid+. Cette finition consiste en un restylage, permet une plus grande autonomie et surtout offre des performances à couper le souffle : plus de 320 km/h en pointe et un 0 à 100 km/h abattus en deux secondes.

Crédit : Caviar Royal Gift

Quelques préparateurs se sont adaptés à la marque de véhicule électrique à succès afin d’offrir leur savoir-faire à une nouvelle clientèle. On peut citer Unplugged Performance, qui comme son nom l’indique se spécialise dans l’amélioration des performances de la voiture ou encore T Sportline dans les préparations esthétiques.

Autour de la société Caviar Royal Gift de proposer sa vision de la voiture électrique de luxe. Si la société travaille habituellement sur la personnalisation de petits appareils comme les produits Apple, Samsung ou encore la PlayStation 5, c’est au tour de la Model S de recevoir son habillage en or.

La Model S la plus cher jamais créée

Lorsque le parle de Caviar, la première chose qui vient à l’esprit est l’utilisation d’or pur. La customisation de la modèle S ne fait pas exception puisque celle-ci reçoit une certaine quantité d’or pour souligner l’esthétique du véhicule renommé pour l’occasion « Model Excellence 24K » :

« Nos artistes ont créé un concept exclusif autour de la Model S. La voiture est livrée en noir et présente des éléments de décoration recouverts d’or 999 (NDLR, or 24 carats, pur à 99,9 %) par galvanisation. La grille de radiateur, les bas de caisses, étriers de freins, les rétroviseurs et certains éléments des boucliers avant et arrière sont recouverts d’or. »

Crédit : Caviar Royal Gift

Comme à son habitude, la marque ne fait pas dans la demi-mesure ni dans la discrétion. Pas d’amélioration de performance, d’optimisation quelconque, juste de la démesure. Bien évidemment, tout ce luxe se paye à prix d’or, une version Excellence 24K se vend 300 000 dollars contre les 164 990 dollars d’une Model S Plaid+ toutes options. Il s’agira également d’une série limitée à 99 exemplaires.

Le mode Sentinel aura du travail

Une telle débauche de luxe amène la question de l’utilisation du véhicule. En effet, s’il est facile de mettre son téléphone en sécurité dans une poche ou un sac, sortir une voiture recouverte d’or présente des risques non négligeables.

Si la galvanisation assure une bonne tenue du métal précieux, elle ne garantit pas la protection contre le vandalisme. Des personnes mal intentionnées pourraient avoir l’envie de gratter les ajouts afin d’en récupérer l’or.

Du travail en perspective pour le mode Sentinelle de la voiture qui, à défaut de protéger le véhicule, permettra de prendre le coupable sur le fait et faciliter le travail des forces de l’ordre. Il reste cependant fort probable que les éventuels acquéreurs réservent ce véhicule à la collection ou à de très rares sorties dans des milieux très fermés.

Source : Electrek